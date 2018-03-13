ائتلاف المالكي يحذر من "استعمار جديد"

اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، إعمار المناطق المتضررة من تنظيم "داعش" الإرهابي من قبل شركات أمريكية مقابل النفط بـ"الاستعمار" بصيغة جديدة.

وقال محمد الصيهود في تصريح صحافي، إن "إعمار محافظة الانبار من قبل الشركات الأمريكية طريقة جديدة للنفوذ والسيطرة والهيمنة على السياسية العراقية”, موضحاً أن " أمريكا تسعى إلى فرض استعمار جديد بصيغة الاستثمار وسرقة ثروات المحافظات المنتجة للنفط والفوسفات".

وأضاف أن”الحكومة خاطئة إذا تصورت إن الجانب الأمريكي يسعى إلى أعمار المحافظات المتضررة من حرب داعش”، مبينا ان ”سياسية واشنطن استعمارية واهتمامها بالتواجد العسكري وحماية قواعدها في العراق هو من أولويتها".

وكان مصدر مسؤول، قد كشف، في وقت سابق، ان الولايات المتحدة تحاول “الاستحواذ" على مقدرات العراق المالية والنفطية من خلال اعادة اعمار المناطق المحررة.

ودعت بعض الجهات السياسية السفير الاميركي الى احترام سيادة العراق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وحصل العراق على قروض سيادية بمبلغ 15.5 مليار دولار، كما حصلت أيضاً على قروض غير سيادية وتمويل وضمانات مشاريع بمبلغ 11.61 مليار دولار.

وانطلقت فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق في الكويت، يوم الاثنين 12 شباط 2018، واختتم اعماله يوم الأربعاء 14 شباط الجاري.

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