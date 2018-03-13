البث المباشر
مراسل العالم : الجيش السوري يضبط خلال تمشيطه بلدة أفتريس في الغوطة الشرقية لدمشق، معملاً يحتوي على المواد الكيميائية ومعملاً آخر لتصنيع العبوات الناسفة والقذائف الصاروخية
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن غارتين على معهد الشرطة بمدينة ذمار وثلاث غارات على تبة العرة شمال مطار صنعاء الدولي
مراسل العالم: خرج اليوم ١٤٦ مدني من الغوطة الشرقية بينهم ٢٤رجل و ٤٤ امراة والبقيه اطفال ضمن ٣ دفعات وتم تامينهم الى مركز البطيحة للايواء وقدمت لهم الرعاية الصحية والطبية
البرلمان الايراني يجدد ثقته بوزير الطرق وبناء المدن عباس آخوندي ويبقيه في منصبه
مراسل العالم: خروج دفعة ثالثة من أهالي الغوطة عبر الممر الآمن في مخيم الوافدين
ترامب يقيل وزير الخارجية تيلرسون ويعين محله مدير وكالة المخابرات المركزية بومبيو ويعين جينا هاسبل محل بومبيو
واشنطن بوست: ترامب يقيل وزير الخارجية تيلرسون وسيعين محله مدير وكالة المخابرات المركزية بومبيو
مراسل العالم: مقتل أمير مايسمى بتنظيم القاعدة في العدين بمحافظة إب المدعو منصور النجار على يد الاجهزة الامنية اليمنية
مراسل العالم: خروج دفعة ثانية من عائلات الغوطة الشرقية عبر الممر الآمن في مخيم الوافدين
مراسل العالم: مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين كحصيلة أولية للتفجير الإنتحاري الذي استهدف مطبخ لقوات مايسمى بالحزام الأمني الموالية للامارات بمدينة عدن

تعرف على أول مديرة للاستخبارات في تاريخ أميركا

تعرف على أول مديرة للاستخبارات في تاريخ أميركا
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

عيَّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، جينا هاسبل مديرةً جديدة لجهاز الاستخبارات الأميركية (CIA) بعد تولي مايك بومبيو حقيبة وزارة الخارجية بعد إقالة ريكس تيلرسون.

العالم- الاميركيتان

وتعد بذلك هاسبل أول سيدة تتولى منصب إدارة وكالة الاستخبارات التي تعد أحد أهم الأجهزة الرئيسية للتجسس ومقاومة التجسس في الولايات المتحدة.

شغلت هاسبل نائب مدير لوكالة الاستخبارات المركزية في عام 2017 بعد أن تم اختيارها من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وانضمت جينا (62 عاماً) إلى المخابرات المركزية في عام 1985، وتقلدت العديد من المراكز عبر تاريخها في الوكالة، خصوصاً في مكافحة الإرهاب. حيث كانت نائب مدير الخدمة السرية الوطنية، والخدمة السرية الوطنية للاستخبارات الأجنبية والعمل السري.

وأدارت في عام 2002 سجناً سرياً في تايلاند يعرف باسم «عين القط» احتُجز فيه لفترة طويلة أعضاء يشتبه في انتمائهم إلى «القاعدة»، من أجل استجوابهم في قضايا يشتبه في تورطهم فيها.

ويشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن المحققين التابعين لوكالة المخابرات المركزية قالوا بعد ذلك إنهم لا يملكون معلومات استخباراتية مفيدة في استجوابهم.

ولاحقاً عُينت هاسبل رئيسة هيئة الأركان لدى خوزيه رودريغر، الذي ترأس مركز مكافحة الإرهاب لدى وكالة الاستخبارات المركزية، والذي كتب في مذكراته أن هاسبل في عام 2005 قامت بصياغة برقية توصي بإتلاف مجموعة من أشرطة الفيديو عن السجن السري في تايلاند.

وفي عام 2013 عُينت هاسبل نائباً لمدير الخدمة السرية الوطنية، بعد تعيين جون برينان، مدير المخابرات المركزية آنذاك. وكانت تقوم بعمليات سرية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تم حرمانها من الوظيفة بشكل دائم بسبب الانتقادات حول تورطها في برنامج الترحيل والاعتقال والاستجواب.

وحصدت جينا هاسبل عبر تاريخها حتى الآن، على جائزة التميز في مكافحة الإرهاب من قبل الرئيس جورج دبليو بوش، وجائزة دونوفان، وميدالية الاستحقاق في الاستخبارات من الفئة الرئاسية.

114

تصنيف :

روابط ذات صلة

في تغريدة.. ترامب يقيل تيلرسون ويعين بومبيو خلفا له

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو.. ماذا جرى في جلسة استجواب الوزارء الإيرانيين؟!

فيديو لحادث غريب من نوعه يشعل مواقع التواصل!!

بالفيديو، مشاهد من اقتحام الجيش السوري لـ مسرابا بالغوطة الشرقية

بالوثيقة.. الصدر يرهن دعمه لولاية العبادي الثانية بشروط

حماس تدين استهداف موكب "الحمدالله" وترفض اتهامها بالضلوع فيه

الحكومة الصومالية تؤكد بطلان عقد "موانئ دبي" مع "أرض الصومال"

إنسحاب ايران من المشاركة في كأس العالم للمصارعة الحرة

تعرف على أول مديرة للاستخبارات في تاريخ أميركا

وفاة فنان كويتي في ظروف غامضة!!

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

مصرع العشرات في حادث مروع بشمال إثيوبيا

الأمم المتحدة: لا تسامح مع منتهكي حقوق الإنسان في سوريا

هل العراق على موعد مع الامطار نهاية الاسبوع الحالي؟

مصرع عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي في الجوف

جنوب السودان.. إقالة وزير المالية وجنرال على قائمة سوداء للأمم المتحدة

 البرلمان الايراني يجدد الثقة بوزير الطرق وبناء المدن

حكومة كردستان ترحب بقرار فتح مطاري اربيل والسليمانية

عظام إنسانية في صالون نسائي في الأردن!!

رئيس عدلية طهران: تأييد حكم سجن حميد بقائي مساعد احمدي نجاد

قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة والقدس

الأکثر مشاهدة