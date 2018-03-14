تصنيع جهاز بلاسما لانتاج أحذية مقاومة للماء في ايران باستخدام تقنية النانو

العالم – إيران

وأعرب رضا أسدي فرد عن ابتهاجه بإزاحة الستار وعقد صفقة لبيع جهاز البلازما الجديد، قال: "لا يوجد مجال في الصناعة لا تؤثر فيه تكنولوجيا النانو، والعمل في مجال تكنولوجيا النانو هو نموذج جديد لتطوير التقنيات وهو ما يتطلب نظرة ومناهج جديدة".

وصرح مدير قسم صناعة وتسويق تكنولوجيا النانو أنه في معظم الصناعات، لاتقدّم بلدان العالم أبداً أحدث جيل من المعدات إلى البلدان الأخرى، لاسيما إيران في الوضع الحالي، وبما أن الصناعة تعتبر مفهوم التكنولوجيا على شكل معدات لذلك فان التقنيين ولجنة تطوير تقنية النانو في المعاونية العلمية برئاسة الجمهورية يولون اهتماما خاصا لتصنيع المعدات الصناعية في هذا القطاع الصناعي.

وأوضح أسدي فرد، إن تصنيع جهاز طلاء البلازما بطبقة صناعية للاستخدام في تصنيع أحذية مقاومة للماء لم ينجز في جميع أنحاء العالم سوى من قبل شركتين أوروبيتين، وان جهاز البلازما الايراني الجديد هو الأول من نوعه في آسيا.

وفي حفل إزاحة الستار عن هذا الجهاز الصناعي في منظمة البحوث العلمية والصناعية في إيران، بالإضافة إلى عقد صفقة لبيعه بين شركة بسا فن آوران نصير وشركة سبنتا لصناعة الأحذية، تم منح شهادة النانو للشركة المذكورة، فضلا عن بدء الشركة بتوريد هذه الأحذية المقاومة للماء للسوق في الأيام القادمة.

المصدر: وكالة فارس

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