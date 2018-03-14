ايران والجزائر تؤكدان على تعزيز التعاون الإعلامي

العالم - إيران

وفي لقائه أمس الثلاثاء مع السفير الجزائري لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية 'عبد المنعم احريز'، قال المدير التنفيذي لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، 'سيد ضياء هاشمي' هاشمي، ان من اهم المسؤوليات التي تضطلع بها وسائل اعلام البلدين يكمن في توفير الطاقات لتعزيز العلاقات الثنائية؛ مضيفا ان 'ارنا' لديها الاستعداد التام لتولي هذه المهمة.

وفيما اشار الى الرؤية الايجابية التي يحملها الشعب الايراني تجاه الجزائر، اكد المدير التنفيذي لـ'ارنا' ان الامن والاستقرار في هذا البلد يجسّد انجازات مشرقة للحكومة الجزائرية وذلك في ضوء الفلتان الامني والتطرف الذي يعمّ المنطقة.

وتابع القول، ان الروح الثورية التي يتحلى بها الشعب الجزائري شكل سبب نجاحه لاجتياز المعضلات والتحديات.

واشار هاشمي الى زيارته الاخيرة الى الجزائر، قائلا ان هذه الزيارة الناجحة من شانها ان توفر ارضية مناسبة لتعزيز العلاقات والاواصر الثقافية والاعلامية بين البلدين ايران والجزائر.

من جانبه قال 'عبد المنعم احريز' في هذا اللقاء، ان الجزائر وايران بلدان صديقان وشقيقان؛ معربا عن امله بترسيخ مزيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر تكثيف الجهود الاعلامية بين البلدين.

الى ذلك اتفق الجانبان في هذا اللقاء على التعاون المشترك بهدف للتعريف بالتاريخ والثقافة والطاقات السياسية والاقتصادية والعلمية والسياحية لدى البلدين؛ فضلا عن إقامة معارض ثقافية وفوتوغرافية مشتركة.

المصدر: وكالة ارنا

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