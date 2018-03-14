البث المباشر
مراسل العالم : مصدر في قيادة شرطة دمشق : اصابة طفلين وامرأة بقذيفة على الاحدى عشرية بالقصاع
مراسل العالم : وصول دفعة ثانية من المدنيين الخارجين من غوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون منطقة حوش المباركة وعدة مزارع اخرى شرق بلدة الريحان في الغوطة الشرقية
الأسد: يجب تكثيف وتوحيد جهود الدول التي تقف بوجه المخططات الاميركية وتسعى للحفاظ على وحدتها وإعادة الأمن للمنطقة
الأسد في لقاء مبعوث العبادي:واشنطن لم تتخل عن مخططاتها لإضعاف وتقسيم الدول رغم انجازات سورية والعراق ضد الارهاب
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون عدة مزارع وصولا لمسجد الريحان بالجهة الجنوبية لبلدة الريحان بالغوطة الشرقية
السفارة الروسية لدى بريطانيا: طرد الدبلوماسيين الروس تصرف عدائي غير مقبول ولا مبرر له
السفارة الروسية لدى بريطانيا: طرد الدبلوماسيين الروس تصرف عدائي غير مقبول بالمرة ولا مبرر له وقصير النظر
ضبط الجيش السوري مستودع اسلحة ضخم يتضمن مجموعة من الصواريخ وذلك اثناء عمليات ومشيط قرية الرمادي بريف البوكمال الغربي في ريف دير الزور الشرقي
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون نصف مدينة جسرين بالغوطة الشرقية لدمشق

مصريو الخارج يدخلون مرحلة "الصمت الانتخابي"

مصريو الخارج يدخلون مرحلة
الأربعاء ١٤ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

دخل المصريون في الخارج اعتبارا من الأربعاء مرحلة الصمت الانتخابي، تنفيذا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تقضي بحظر أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية قبل عملية التصويت في الانتخابات بيومين.

العالم - مصر

وستجرى عملية التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس، من خلال 139 لجنة انتخابية في مقار وسفارات وقنصليات مصر المختلفة في 124 دولة.

ووفق هذا الإجراء، فإن فترة الصمت الانتخابي تسبق عملية إجراء الانتخابات بيومين، وهو ما يعني أنه لا يجوز للمرشح أن يمارس أي نوع من  الدعاية الانتخابية، كطبع وتوزيع منشورات، أو عمل مؤتمرات، أو ندوات، سواء كانت سلبية أو إيجابية للمرشحين للرئاسة.

كما يحظر على المرشحين عقد أية مؤتمرات وندوات تتصل بالدعاية، حتى يتمكن الناخب من الاختيار بين المرشحين دون تأثير.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، في وقت سابق، مدة الدعاية للانتخابات الرئاسية في 28 يوما.

221

روابط ذات صلة

لقاء خاص مع ابو الفتوح حول انتخابات مصر المقبلة

رئيس حزب مصر القوية للعالم: انتخابات مصر غير ديمقراطية

هكذا تعلق "غارديان" على انتخابات مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

صحيفة: بن سلمان اجبر الوليد بن طلال على الاستثمار في "نيوم"

السفارة الروسية في لندن ترد علي طرد الدبلوماسيين الروس

قصة رابين هود تتحقق!.. عملية سرقة واختطاف لفعل الخير!!

الخارجية الروسية تستدعي السفير البريطاني للمرة الثانية

مصر والكويت توقعان اتفاقيات بملايين الدولارات لتنمية سيناء

بالصورة.. العثور على مقبرة تضم رفات ستة اشخاص بالحويجة

أردوغان: سنسيطر على عفرین هذا المساء.. والجماعات الكردية ترد

الجيش السوري يحرر نصف مدينة جسرين بالغوطة الشرقية

مهنا: الشعبية لن تشارك في اجتماعات المجلس الوطني

يوتيوب لا يعمل!... إليك كيفية إصلاحه

ماي: من المرجح أن روسيا وراء الاعتداء على سكريبل

شاهد : رسالة "رونالدو" المؤثرة لأطفال الغوطة!

الأسد: الحرب على الإرهاب لن تتوقف..

الأرض عرضة لعاصفة شمسية ضخمة اليوم!!

لندن تمنح 23 دبلوماسيا روسيا مهلة أسبوع للمغادرة

مشاركة 99% من نساء مصر بالانتخابات الرئاسية!

"الأزهر" يستعد لافتتاح مكتبته الجديدة ويعين مستشارا للإشراف عليها

الجزائر تعتزم تصدير الكهرباء للمغرب ودول الجوار!

بالصور.. العبادي يفتتح الجسر القديم في مدينة الموصل

مصريو الخارج يدخلون مرحلة "الصمت الانتخابي"

الأکثر مشاهدة