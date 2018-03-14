الأميركان يضعون 7000 زوج من أحذية الأطفال خارج مبنى الكونغرس + فيديو

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وحسب موقع " بي بي سي"، شملت الأحذية بعضا من تلك التي كانت تخص الضحايا.

ويرمز الرقم تحديدا إلى عدد الضحايا الذين قضوا منذ حادثة إطلاق النار في إحدى المدارس الابتدائية بولاية كونكتيكت عام 2012.

وفتح شاب في العشرين من عمره في الرابع عشر من ديسمبر في ذلك العام النار على أطفال في تلك المدرسة ما أسفر عن مقتل 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين السادسة والسابعة.

ويموت كل عام ما يزيد عن ألف شخص دون سن الثامنة عشرة بسبب إطلاق النار عليهم، وفقا للبيانات الرسمية.

وتتزايد الدعوات بتعديل قوانين امتلاك الأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ منتصف الشهر الماضي عندما قُتل 17 شخصا في حادث إطلاق نار على حشد من الطلاب في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا.

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