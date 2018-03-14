وزير مصري: العمليات الإرهابية انخفضت بنسبة 85%

العالم - مصر

وقال مجدي عبد الغفار، إن أجهزة الأمن المصرية استعادت كامل قدراتها، وإن الإحصائيات تشير إلى تزايد في معدلات ضبط الجرائم بشكل عام.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء 14 مارس/ آذار مقر وزارة الداخلية، ووجه إليه وزير الداخلية الشكر، وقال:"سيادة الرئيس لقد استعادت أجهزة الأمن كامل قدراتها وعادت مصر بقيادتكم الحكيمة لمكانتها على المستوى الإقليمي والدولي واستقرت أوضاعها داخليا".

وبدأت القوات المسلحة المصرية والشرطة تنفيذ عملية واسعة ضد الإرهاب في سيناء بعنوان "سيناء 2018"، وشملت العملية الحدود الغربية لمصر.

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