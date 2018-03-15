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هذا ما دار بين ظريف والرئيس الآذربيجاني في باكو..

هذا ما دار بين ظريف والرئيس الآذربيجاني في باكو..
الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف برئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف.

العالم - إيران

والتقى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف التقى بالرئيس الآذري الهام علييف وأجرى معه محادثات ثنائية، وذلك خلال زيارته التي يقوم بها الى العاصمة الآذربايجانية باكو من أجل المشاركة في الاجتماع الرّباعي لدول: إيران، أذربيجان، تركيا وجورجيا.

وكان المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قد أعلن مساء أمس الأربعاء عن زيارة ظريف هذه، قائلا: "سيزور وزير الخارجية باكو على رأس وفد سياسي للمشاركة في الاجتماع الرباعي لإيران، أذربيجان، تركيا وجورجيا. كما سيغادر بعدها الى العاصمة الكازاخية للمشاركة في اجتماع الدّول الثلاثة الضامنة لمسار استانا لحل الازمة السّورية".

المصدر: وكالة تسنيم

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