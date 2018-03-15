روسيا البيضاء ترغب في التعاون النفطي مع ايران

العالم - إيران

جاء ذلك خلال اللقاء بين لياشنكو والسفير الايراني لدي روسيا البيضاء 'مصطفي اويسي' الذي عقد اليوم الخميس في عاصمة هذا البلد مينسك؛ حيث استعرض الجانبان مختلف القضايا ذات العلاقة بالتعاون الثنائي في مجال الطاقة وغيرها من الطاقات المتوفرة لدى البلدين.

واعرب رئيس كنسرثيوم 'بل نفت خيم' في هذا اللقاء عن ارتياحه في ضوء مسار التعاون الايجابي والبناء على صعيد الطاقة بين طهران ومينسك، متطلعا الى بذل الجهود المتبادلة من جانب مسؤولي البلدين وبمزيد من الرؤي المشتركة لتنمية التعاون الثنائي في هذا الاطار.

يذكر انه نظرا لعدم وجود وزارة النفط في روسيا البيضاء، يعتبر كنسرثيوم 'بل نفت خيم' بمثابة وزارة النفط في هذا البلد.

المصدر: وكالة تسنيم

216