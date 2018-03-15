ظريف يتباحث مع نظيره الجورجي في باكو

العالم - إيران

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التقى بنظيره الجورجي ميخائيل دجانيليدزي، ظهر اليوم الخميس، على هامش الاجتماع الرباعي بين إيران، أذربيجان، تركيا وجورجيا وبحثا تعزيز العلاقات بين البلدين وكذلك آخر التطورات الإقليمية والدّولية.

ظريف كان قد وصل صباح اليوم الى العاصمة الآذرية باكو من أجل المشاركة في الاجتماع الرباعي، والتقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأجرى معه محادثات ثنائية. وسيُغادر ظريف لاحقا متوجها الى العاصمة الكازاخية استانا من أجل المشاركة في اجتماع الدّول الثلاثة الضامنة لمسار استانا لحل الازمة السورية.

216