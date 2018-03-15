محادثات ايرانية روسية في أستانة حول مؤتمر الحوار الوطني السوري

العالم - إيران

وفي هذا اللقاء الذي جرى على هامش الاجتماع التمهيدي لوزراء خارجية الدول الضامنة في عملية آستانا، بحث الجانبان بشان مؤتمر الحوار السوري في سوتشي وترتيبات تاسيس لجنة دراسة تعديلات الدستور في سوريا وجدول اعمال لجنة تبادل المعتقلين والمختطفين والمفقودين في الازمة السورية.

ومن المقرر ان يعقد وزراء خارجية الدول الضامنة الثلاث؛ ايران وروسيا وتركيا، في العاصمة الكازاخية آستانة اجتماعا يوم غد الجمعة لتقييم نتائج الاجتماعات الثمانية التي عقدت في اطار عملية آستانة حول الاولويات وجدول الاعمال القادم لهذه العملية.

وكان ظريف قد وصل الى باكو صباح اليوم الخميس حيث شارك في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية ايران وتركيا وجمهورية اذربيجان وجورجيا.

وفي ختام هذا الاجتماع صدر بيان ختامي تم التاكيد فيه على التعاون في مجال مكافحة الارهاب وحل وتسوية النزاعات الاقليمية بصورة سلمية، واتفقت الاطراف المشاركة على عقد الاجتماع القادم في العاصمة الجورجية تبليسي.

وعلى هامش الاجتماع الرباعي التقى وزير الخارجية الايراني الرئيس الاذربيجاني الهام علييف ووزير الخارجية الجورجي ميخائيل جانليدزة، وبحث معهما حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

جدير ذكره ايضا انه من المقرر ان يعقد في اسطنبول في نيسان / ابريل القادم اجتماع القمة الثلاثي بين رؤساء الدول الضامنة لعملية آستانا، ايران وروسيا وتركيا.

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