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لجنة الامن النيابية العراقية:

اميركا لديها نوايا سيئة في العراق

اميركا لديها نوايا سيئة في العراق
الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية في العراق ان الولايات المتحدة الامريكية لديها نوايا سيئة اتجاه العراق ولن ترغب بمغادرة اراضيه لحين تنفيذ مخططاتها في البلاد.

العالم - العراق

عضو اللجنة حسن سالم وفي حديث لـ"الاتجاه برس" قال ان الولايات المتحدة الاميركية لديها نوايا سيئة تجاه العراق ولا ترغب بمغادرة البلاد بعد ان اتخذت من عصابات داعش في العراق ذريعة لها, مبينا انه توجد 8 قواعد عسكرية اميركية في العراق واكثر من 8 مقاتل اميركي.

واضاف: جميع المؤشرات تدل على عدم رغبة اميركا بمغادرة العراق في الوقت الراهن وانما يسعون الى الاستقرار وبناء قواعد دائمية الامر الذي يتنافى مع السيادة العراقية والقوانين الدولية على الرغم من زوال خطر عصابات داعش في العراق, مشيرا الى ان امريكا لا زالت لديها مؤامرات ضد العراق والمناطق التي تتواجد فيها تقوم بتدريب وتجنيد العصابات من اجل زعزعة امن واستقرار البلاد.

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