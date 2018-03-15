اميركا لديها نوايا سيئة في العراق

العالم - العراق

عضو اللجنة حسن سالم وفي حديث لـ"الاتجاه برس" قال ان الولايات المتحدة الاميركية لديها نوايا سيئة تجاه العراق ولا ترغب بمغادرة البلاد بعد ان اتخذت من عصابات داعش في العراق ذريعة لها, مبينا انه توجد 8 قواعد عسكرية اميركية في العراق واكثر من 8 مقاتل اميركي.

واضاف: جميع المؤشرات تدل على عدم رغبة اميركا بمغادرة العراق في الوقت الراهن وانما يسعون الى الاستقرار وبناء قواعد دائمية الامر الذي يتنافى مع السيادة العراقية والقوانين الدولية على الرغم من زوال خطر عصابات داعش في العراق, مشيرا الى ان امريكا لا زالت لديها مؤامرات ضد العراق والمناطق التي تتواجد فيها تقوم بتدريب وتجنيد العصابات من اجل زعزعة امن واستقرار البلاد.

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