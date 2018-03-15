رسميا..هكذا ترد ايران على تصريحات بن سلمان المعادية

العالم - إيران

وقال قاسمي ردا على ادعاءات بن سلمان خلال حوار مع قناة "سي بي اس" الاميركية ، ان تصريحات بن سلمان لا تستحق الرد لانه ساذج متوهم ولا يتفوه الا بالكلام المر والكاذب ولا يعرف من السياسة والكياسة سوى اطلاق الكلام الفظ في غير محله بعيدا عن الحكمة.

واوضح قاسمي ان ايران تولى احترامها لجميع دول الجوار وبلدان العالم والشعوب المختلفة بغض النظر عن مساحتها وقدرتها العسكرية والاقتصادية بل وحتى مكانتها في الداخل والخارج وهي تتطلع دوما الى ايجاد منطقة قوية وامنة ومستقرة بدلا من ايجاد بلد قوي ومن هنا فان دعوة الجمهورية الاسلامية الايرانية للحوار ومداراتها مع دول المنطقة لاسيما بعض سيئي السريرة والمعاندين تاتي انطلاقا من مبدا الكرامة والمنطق والتدبير الحاصل من الخبرة والحكمة والثقافة والحضارة العريقة مع الاخذ بنظر الاعتبار مصالح العالم الاسلامي في سياق ارساء دعائم السلام والاستقرار والامن في المنطقة والعالم .

وتابع ان تصريحات بن سلمان البعيدة عن الدراية والمدفوعة بالعصبية المجحفة تذكرنا بجاهلية البدو وتعيد للاذهان تحدياتهم الخاوية . ولو كان هذه الامير الشاب يفكر بهذا الشكل فلماذا يستنجد بين الحين والاخر باسياده من خطر ايران وعجزه امامها ويعود في كل مره بتمنيات المهزومين خاوي الوفاض ولكن قد جرى حلبه ؟

واكد قاسمي في الختام انه من الافضل للدولة التي عجزت امام شعب اليمن المحاصر والاعزل المعدوم السلاح ورغم مرور اكثر من ثلاث سنوات على عدوانها وقد ارقها مقاومته ان تتجنب الحديث عن قدرات جيشها واقتصادها وان يواصل اميرها انشغاله بتبذير ثروات شعبه بشراء الاسلحة الجميلة واستيراد الامن لبلده وان لا يتحدث باكبر من حجمه مع بلد مقتدر مثل ايران وكما قال الحكماء لاتطلقن القول في غير بصر ان اللسان غير مامون الضرر .

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