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استاذة جامعية: ايران رائدة في مجال تشخيص سرطان الرئة

استاذة جامعية: ايران رائدة في مجال تشخيص سرطان الرئة
الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكدت عضو الهيئة العلمية بجامعة طهران للعلوم الطبية، أمس الخميس، أن إيران رائدة في مجال تشخيص سرطان الرئة، مضيفة انه يمكن تشخيص هذا المرض ومعالجة مشكلة غشاء الجنب بدون جراحة وفي أقل من 15 دقيقة.

العالم - إيران

وقالت مهرناز اسدي قراباغي: ان أمراض غشاء الجنب تعد أحد أكثر الأمراض غير المعروفة الموجودة على صعيد المجتمع، حتى ان الكثير من الاشخاص لم يسمعوا باسم هذا العضو الحياتي في الجسم، ورغم ذلك، فإن ايران تعد من الدول الرائدة في هذا المجال.. بحيث اننا من خلال تخريج أطباء متخصصين والاستفادة من اجهزة متطورة من قبيل "جهاز الثوراكوسكوبي" تمكنا من إجراء عملية تشخيص المرض بدون جراحة والحاجة الى تخدير في أقل من 15 دقيقة.

وأوضحت هذه الطبيبة المتخصصة، ان الثوراكوسكوبي ليس فقط لتشخيص المرض، ففي حالات سيكون له استخدام علاجي لرفع مشكلة تجمع السوائل في الورم الاولي او الورم المهاجم لغشاء الجنب.

يذكر ان غشاء الجنب، هو نسيج مكون من عدة طبقات رقيقة تحيط بالرئتين وتسهل عملية التنفس، بحيث اذا حدث فيها ثقب سيكون التنفس شبه مستحيل.. والثوراكوسكوبي هو عملية عبر المنظار من خلال مد انبوب دقيق الى داخل غشاء الجنب لاخذ خزعة لإجراء الاختبارات الطبية عليها أو لغرض العلاج.

 

 

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