طالبت "فانسيا" زوجة الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، الطلاق رسميا في نيويورك، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية.



تزوجت فانسيا الابن الأكبر للرئيس الأمريكي في نوفمبر 2005، والزوجان في الأربعين من العمر، ولديهما خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين الثالثة والعاشرة.



وفقا لتقارير متعددة لوسائل الإعلام، قدمت النموذج السابق للحصول على الطلاق بلا منازع، وهذا يعني أن الإجراءات لن تشمل النزاع حول الحضانة والأصول.



ولم تستجب منظمة ترامب على الفور لطلب فانيسا.



قبل عدة أسابيع، ذكرت صحيفة نيويورك بوست، أن الزوجين كانا يعانيان من المشكلات الزوجية، مستشهدا بالسفر المتكرر لدونالد جونيور، مثل والده، كما أنه ولع بالوسائط الاجتماعية لموقع تويتر.



في منتصف فبراير، وجدت زوجته، التي عادة ما تتخلى عن اهتمام وسائل الإعلام، نفسها في عناوين الصحف بعد أن فتحت رسالة أرسلت إلى زوجها تحتوي على مسحوق أبيض غامض.



كان المسحوق غير ضار لكن فانيسا ترامب دخلت المستشفى كإجراء وقائي، مع والدتها، التي كانت هناك عندما فتحت المظروف.



وفي 1 مارس، ألقي القبض على رجل في ماساشوسيتس يبلغ من العمر 24 عامًا واتهم بإرسال رسالة تهديد ومسحوق.



-ترامب " اب متخلف"

ويذكر أن فانيسا التقت بزوجها في عرض للأزياء، وكان دونالد ترامب هو من عرض ابنه عليها.



وتروي الزوجة: "بعد أن تحدثتُ إلى دونالد ترامب الابن بدقائق، جاءني والده مرة أخرى وسألني ما إذا كنت قد تعرفت إلى ابنه أم لا!"، وعندما التقى الزوجان مرة أخرى، بعد أسابيع، قال الابن: "هل تتذكريني؟"، فأجابت فانيسا "نعم أنت الذي لديه أبٌ متخلف".

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