وزير الدفاع القطري يدعو للحوار مع ايران

العالم - إيران

وذكرت صحيفة 'الشرق' القطرية اليوم الجمعة ان العطية وخلال مقابلة مع موقع الشؤون الدفاعية والعسكرية، قال اننا بحاجة الى اطار واتفاق بين جميع اللاعبين في المنطقة لنوفر امننا تاسيسا عليه. ان منطقتنا قد سئمت الحروب والصراعات وحان وقت وضع نهاية للحروب والحديث عن تقدم الشعوب ورفاهيتها.

وردا على سؤال قال ان قطر تدعو دائما الى تسوية القضايا الاقليمية عن طريق الحوار. اننا ندعو دائما الى الحوار الشامل من اجل امن واستقرار المنطقة.

واكد العطية ضرورة وضع اقتراح امير قطر للتعاون الامني بين بلدان المنطقة بمشاركة جميع اللاعبين وبهدف الوصول الى السلام والامن موضع التنفيذ.

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