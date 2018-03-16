  لدفاعه عن "ابن سلمان"... شيخ بحريني يسخر من وزير خارجية بلاده بشدة

العالم - البحرين

وقال "آل خليفة" في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "وزير خارجية البحرين يمكن يتهور ويعلن الحرب على ايران اركد اركد مب وقت تصريحاتك الرنانه ياخالد دول كبرى بينهم ونأمل ان لا تتطور وتتصاعد الامور بين السعودية وايران لأن نتايج وخيمه على المنطقة بتكون و البحرين المتضرر الأول من هذا كله وانت لا تعلم بهذا نفس العاده .!!".

وأضاف في تغريدة أخرى ردا على أحد المغردين الذي طالبه بعدم إشعال النيران من وسط الرماد قائلا: "وزير خارجية فاشل في عمله وفي تصريحاته هذا الواقع ماذا تنتظر منه .!".

ويأتي هذا الموقف بعد أن ردت وزارة الخارجية الإيرانية على تخرصات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي أدلى بها إلى قناة تلفزيونية أمريكية.

وقال قاسمي في تصريحات نشرت على موقع الوزارة تعليقا على مقابلة بن سلمان مع قناة “سي بي اس” الأميركية ان “هذه التصريحات لا تستحق الرد لأنه ساذج متوهم ولا يتفوه الا بالكلام المر والكاذب ولا يعرف من السياسة والكياسة سوى اطلاق الكلام الفظ في غير محله بعيدا عن الحكمة”.

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