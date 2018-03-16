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ظريف : الأزمة السورية يجب أن تسوي بعيدا عن الضغط الاجنبي

ظريف : الأزمة السورية يجب أن تسوي بعيدا عن الضغط الاجنبي
الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف امام الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا في استانة انه يجب السماح للشعب السوري للمضي قدما باتجاه تسوية الازمة بمناي عن الضغط الخارجي.

العالم - ايران 

واضاف ظريف اليوم الجمعة ان اعتماد الحل السياسي في سوريا يتطلب التحلي برؤية واقعية بشان هذا البلد.

واعرب عن امله بان تتحق هذه العملية السياسية في ظل احترام السيادة ووحدة اراضي سوريا والتماسك السياسي فيها والحد من التدخل الاجنبي وقبول حقيقة ان الخيار السياسي هوالحل الوحيد لسوريا الامر الذي يجب ان يتبلور من قبل الشعب السوري نفسه.

واضاف ظريف اننا نقف اليوم عند منعطف فيما يخص الازمة السورية، والمؤسف ان الاشتباكات مستمرة في مناطق مختلفة من هذا البلد واننا اذ نؤمن بان مواجهة الارهابيين يجب ان تستمر ونري انه يجب ان نسعي بجانب ذلك لحل الازمة.

وتابع وزير الخارجية ان الازمة السورية لها ثلاثة ابعاد عسكرية وسياسية وانسانية مؤكدا ان محادثات استانة حققت مكاسب ونجاحات ملفتة في مجال احتواء هذه الابعاد.

وقال ظريف في ختام الاجتماع، "اننا اجتمعنا اليوم وبعد مضي 14 شهرا علي بدء عملية استانة، علي مستوي وزراء الخارجية علي ان يكون هناك لقاء علي مستوي القمة في المستقبل القريب، والافضل ان يكون لدينا تقييم دقيق عن التقدم الحاصل".

واضاف ان الارهاب وعند بدء عملية استانة، كان يسيطر علي اجزاء مهمة من الاراضي السورية لكن الجيش السوري وحلفاءه تمكنوا اليوم من تسجيل انتصارات قيمة في مواجهة ارهابيي "داعش" وجبهة النصرة. 

واكد ان اقرار وقف النار وايجاد مناطق خفض التصعيد شكل خطوة جيدة باتجاه اخماد نار الحرب المدمرة في سوريا وان عملية استانة نجحت في ان تكون العملية الدولية الناجحة الوحيدة في سوريا.

واوضح ان اهم بعد لعملية استانة هو التوصل الي حل سياسي للازمة السورية، وفي هذا الاتجاه فان مؤتمر سوتشي يشكل نجاحا باهرا والذي اقيم بمشاركة مجموعات كبيرة من الموالين والمعارضين للحكومة السورية. 

واضاف ان مؤتمر سوتشي يعد انجازا كبيرا للغاية ويتعين علي جميع اللاعبين علي المستوي الدولي دعمه والسماح للشعب السوري للمضي قدما نحو تسوية الازمة بعيدا عن الضغط الاجنبي.

واكد ان مؤتمر قمة تضم رؤساء (( ايران وروسيا وتركيا )) سيعقد بعد اقل من 20 يوما من الان في تركيا. 

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