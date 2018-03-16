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عبداللهيان يرد على إدعاءات"محمد بن سلمان"

عبداللهيان يرد على إدعاءات
الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية "حسين أمير عبداللهيان"، اليوم الجمعة ، بانه لو كان المنطق والعقل هما من يسودان الأوضاع في السعودية لما غرقت في مستنقع الأزمة باليمن والبحرين.

العالم - ايران 

 وعلق"حسين أمير عبداللهيان" على ادعاءات "بن سلمان" خلال حوار مع قناة "سي بي اس" الاميركية قائلا : ان تصريحات محمد بن سلمان ضد إيران المقتدرة  ترجع إلى وهم القوة المكتسبة من خلال انقلاب آل سلمان على الحكم في السعودية.

ولفت المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية الى انه لو ساد القليل من العقلانية في السعودية لما غرقت في مستنقع الأزمة باليمن والبحرين. 

وفي وقت سابق وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بانه ساذج متوهم ولايتفوه الا بالكلام المر والكاذب ولايعرف من السياسة والكياسة سوى اطلاق الكلام الفظ في غير محله بعيدا عن الحكمة.

وقال انه من الافضل للدولة التي عجزت امام شعب اليمن المحاصر والاعزل المعدوم السلاح ورغم مرور اكثر من ثلاث سنوات على عدوانها وقد ارقها مقاومته ان تتجنب الحديث عن قدرات جيشها واقتصادها وان يواصل اميرها انشغاله بتبذير ثروات شعبه بشراء الاسلحة الجميلة واستيراد الامن لبلده وان لا يتحدث باكبر من حجمه مع بلد مقتدر مثل ايران وكما قال الحكماء لاتطلقن القول في غير بصر ان اللسان غير مامون الضرر .

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