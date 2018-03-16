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أردوغان: على واشنطن إخلاء شرق الفرات من الإرهابيين إذا أرادت التعاون مع أنقرة

أردوغان: على واشنطن إخلاء شرق الفرات من الإرهابيين إذا أرادت التعاون مع أنقرة
الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه ينبغي على واشنطن تطهير منطقة شرق الفرات من الإرهابيين إذا ما أرادت التعاون مع أنقرة.

العالم - تركيا

ونقلت وكالة "رويترز" عن أردوغان تصريحات خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في إقليم إرزروم شمال شرقي البلاد، أنه "يجب على واشنطن أن تسحب المسلحين الأكراد السوريين من شرقي نهر الفرات في سوريا في حال رغبت في التعاون مع تركيا".

وأكد أردوغان أن أنقرة لا تزال منفتحة على جميع عروض التعاون المتعلقة بمدينة منبج السورية، مشيرا إلى أن تركيا غير متأكدة بعد من النهج الذي قد يتبعه وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو تجاه هذه القضية.

ووفقا لوكالة الأناضول، أكد الرئيس التركي عزم بلاده على توسيع نقاط المراقبة في محافظة إدلب السورية، و"إحكامها من جهة، والتوجه إلى منبج من جهة أخرى".

وتطرق أردوغان إلى مسألة تسليح حزب العمال الكردستاني، قائلا إن الولايات المتحدة تقدم "للتنظيم الإرهابي شتى أنواع السلاح دون أي مقابل، ويرفضون بيعها لنا بالمال، ثم يقولون إنهم لا يدعمون الإرهاب، كيف يحصل ذلك، هل بالإمكان توضيح ذلك؟".

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