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فيس بوك تطلق خاصية جديدة لمستخدميها في مصر!!

فيس بوك تطلق خاصية جديدة لمستخدميها في مصر!!
الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة فيس بوك الخميس عن إتاحة خاصية حماية وتصميم صور الحسابات الشخصية في مصر

العالم - العالم الرقمي 

هي خاصية يتمكن من شأنها المستخدمون من أن يتحكموا أكثر بالطريقة التي يتفاعل بها الآخرون مع صورة حسابهم الشخصي وتجعلهم التحكم بشكل أكبر بتجربتهم كما تساعدهم على البقاء بأمان وهم يستخدمون الإنترنت.

وستظهر صورة الحساب الشخصي المحمية بإطار وقائي باللون الأزرق يحيط صور الحساب الحالية والذي سيقوم عند إضافته بالآتي:

لن يتمكن الآخرون من استخدام فيس بوك لتنزيل أو مشاركة أو إرسال صورة الحساب الخاصة بك في رسالة.

• لن يتمكن الأشخاص غير الأصدقاء على فيس بوك من ذكر أي شخص بما في ذلك أنفسهم في صورة الحساب الشخصي الخاصة بك.

• منع الآخرين من التقاط صور شاشة لصورة حسابك الشخصي على فيس بوك وهي الخاصية التي تتوفر حالياً على أجهزة هواتف الأندرويد.

• إظهار إطار وقائي باللون الأزرق حول صورة الحساب الشخصي كوسيلة حماية مرئية.

وقالت رئيسة قسم السياسة العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تعتبر صور الحسابات الشخصية جزءاً مهماً من بناء المجتمع باستخدام فيس بوك لأنها تساعد الأشخاص في البحث عن الأصدقاء وإنشاء علاقات هادفة وإجراء محادثات حقيقية.

فمن خلال عملنا مع منظمات السلامة العاملة في مصر تبين لنا بأن بعض النساء يخترن عدم مشاركة صور حساباتهن الشخصية خوفاً من إساءة استخدامها.

ويأتي إطلاق خاصية حماية وتصميم صور الحساب الشخصي على فيس بوك ضمن التزامنا المستمر لحماية 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في مصر خلال تواجدهم على الإنترنت ومنحهم المزيد من التحكم في من يستطيع تنزيل أو مشاركة صور الحساب الشخصي".

وسيبدأ مستخدمو فيس بوك برؤية دليل مفصل خطوة بخطوة يمكنهم من إضافة حماية اختيارية لصورة الحساب الشخصي، وسوف يتمكنون من النفاذ إلى الخاصية الجديدة عبر الإنترنت ونظام أندرويد وMTouch وMBasic وFBLite.

والجدير بالذكر أن خاصية حماية صورة الحساب الشخصي أصبحت متاحة حالياً في الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا.

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