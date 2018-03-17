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روسيا: واشنطن تعيق وصول أيةمنظمات إنسانية للرقة

روسيا: واشنطن تعيق وصول أيةمنظمات إنسانية للرقة
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أن ​الولايات المتحدة​ الأميركية تعيق وصول أية منظمات إنسانية الى ​الرقة​ السورية وكذلك بعثة ​الأمم المتحدة​ لتقييم حجم الكارثة الإنسانية.

العالم - سوريا

وأوضحت انه "تستمر الولايات المتحدة في إعاقة وصول ممثلي أية منظمات إنسانية إلى الرقة، ناهيك عن تنسيق وصول بعثة التقييم من الأمم المتحدة إلى المدينة، والتي يجب أن توثق حجم الكارثة الإنسانية، لتحديد حجم المساعدات الإنسانية الطارئة لما تبقى من السكان ".

وذكرت وزارة الدفاع انه "على الرغم من تصريحات ممثلي الجيش الأميركي حول الاستعداد بتمرير قافلة مساعدات إنسانية لللاجئين في التنف، يرفض ممثلو القيادة العسكرية الأميركية إعطاء ضمان بشكل قاطع أن هذه المساعدات سيتم توزيعها على اللاجئين فقط، وليس على الميليشيات المسلحة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة ".

المصدر : النشرة 

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