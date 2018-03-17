حجم التبادل التجاري بين ايران والصين بلغ 37 مليار دولار

وخلال انتخابات هيئة ادارة الغرفة التجارية للايرانيين المقيمين في الصين والتي جرت في بكين قال السفير علي اصغر خاجي، ان حجم التبادل التجاري بين ايران والصين في العام 2017 بلغ 37 مليار دولار من حيث القيمة و 69 مليونا و 700 الف طن من حيث الزنة.

واوضح بان التبادل التجاري شهد زيادة في العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه بـ 7 ملايين و 300 الف طن من حيث زنة و 4 مليارات دولار من حيث القيمة.

واضاف، ان صادرات ايران الى الصين في العام 2017 بلغت 60 مليون طن بقيمة 18 مليارا و 570 مليون دولار

وحول صادرات النفط الايرانية نوه الى ان هذه الصادرات في العامين 2016 و 2017 تجاوزت 600 الف برميل يوميا اذ بلغت 628 الف برميل كمعدل واضاف، ان احصائيات كانون الثاني / يناير 2018 تشير الى ارتفاع الرقم الى 754 الف برميل يوميا.

وقال ان صادرات ايران غير النفطية الي الصين بلغت في العام الماضي 28 مليونا و 900 الف طن بقيمة 6 مليارات و 700 الف دولار.

واوضح بان اهم صادرات ايران للصين تضمنت البتروكيمياويات والحديد والنحاس فيما كانت اهم وارادتها منها السيارات وصفائح الصلب والمنتجات الزراعية مثل الصويا اضافة الى الاحذية والالبسة والموبايل.

واشار الي تعاون البلدين في مجال التمويل 'فاينانس' قائلا، ان لنا الان عقودا مع الصين بقيمة 35 مليار دولار في مجال التمويل وهنالك الان 8 مشاريع قيد التنفيذ في ايران اعتمادا علي هذا النوع من التمويل.

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