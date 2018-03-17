شاهد.. ايران تحذر

العالم - ايران

فيما اعلنت مندوبة الاتحاد الاوروبي هيلغا شميت في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تأكيد جميع الاطراف على التنفيذ المؤثر لكافة بنود الاتفاق والاستمرار في الغاء اجراءات الحظر المتعلقة بالقضية النووية، تقول وكالة رويترز انها حصلت على وثيقة سرية تظهر ان بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت عقوبات أوروبية جديدة على إيران قالت إنها لضمان بقاء الولايات المتحدة ضمن الاتفاق النووي.

وبررت الدول الثلاثة العقوبات المقترحة بانها تأتي بسبب برنامج ايران للصواريخ الباليستية ودورها في الحرب السورية والهدف ضمان استمرار الولايات المتحدة ضمن الاتفاق النووي.

وقال دبلوماسيون إن قوى أوروبية عقدت عدة جولات من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذا الملف خلال الأسبوع المنصرم فما وصف مسؤول أمريكي محادثات جرت في فيينا مع مسؤولين من لندن وباريس وبرلين هذا الأسبوع بهذا الشأن بأنها جيدة جداً.

وقال رئيس الوفد الاميركي برايان هوك: هدفنا ان نصل الى اتفاق مع الدول الاوربية الثلاث لرفع الاشكالات في الاتفاق النووي اذا تم التوصل الى حل سنبقى في الاتفاق.

واكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف دون الاشارة الى العقوبات الاوروبية المقترحة ان اعتبر خروج اميركا من الاتفاق النووي سيكون خطأ مؤلماً للاميركيين انفسهم، فيما حذر المساعد السياسي للخارجية الايرانية من مصير الاتفاق النووي حال فرض عقوبات على ايران.

وقال عراقجي: لو حاولت بعض الدول الاوروبية اتخاذ اجراءات كفرض اجراءات حظر غير نووية ضد ايران من اجل ارضاء الرئيس الاميركي فانهم يكونون قد ارتكبوا خطأ كبيرا في الحسابات وسيرون تاثيره المباشر على الاتفاق النووي واستمراره.

وستنتهي المهلة التي حددها الرئيس الاميركي لحلفائه الاوروبيين لاجراء تعديلات على الاتفاق او اضافة بنود اليه في الثاني عشر من يناير القادم حيث يبدو ان المفترحات الاوروبية تهدف الى اغراء ترامب للاستمرار في الاتفاق النووي.

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