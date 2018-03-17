ترامب يطالب ممثلة إباحية بغرامة كبيرة.. والأخيرة تكشف أمرا "خطيرا"!

العالم - الأميرکيتان

وقالت قناة "سي إن إن" أمس الجمعة إن الدعوى أقيمت أمام محكمة لوس أنجلوس العليا، وهي نفس المحكمة التي اتجهت إليها كليفورد الأسبوع الماضي مطالبة بإلغاء الاتفاقية التي عقدتها مع ترامب وتلزمها بالتكتم على علاقة جنسية بينهما قبل أكثر من 10 سنوات.

وطالب محامو ترامب بالنظر في القضية في جلسة مغلقة، كما ادعوا أن الممثلة انتهكت شروط الاتفاقية 20 مرة على الأقل، ما يستوجب تغريمها بمليون دولار على كل مخالفة.

بدوره، كشف محامي الممثلة أمس الجمعة أن موكلته "تعرضت للتهديد بالاعتداء الجسدي كي تصمت عما تعرفه عن ترامب".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في يناير الماضي بأن هاري كوهين المستشار القانوني لترامب، دفع قبل شهر من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل كتمان علاقتها الجنسية بترامب عام 2006، أي بعد عام من زواج الأخير من ميلانيا.

وزعمت كليفورد أنها كانت على علاقة بترامب بدأت في 2006 واستغرقت عدة أشهر، ونفى ترامب ذلك.

208-114