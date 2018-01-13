هل اشترى ترامب صمت ممثلة اباحية؟

العالم - الاميركيتان

وقد تم التفاوض على هذا المبلغ بين المحامي مايكل كوهين وستيفاني كليفورد قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب، وفق الصحيفة.

وكليفورد معروفة باسم ستورمي دانيلز في صناعة الافلام الاباحية، وقالت في احاديث خاصة انها مارست الجنس مع ترامب في تموز/يوليو 2006 على هامش بطولة للغولف بالقرب من بحيرة تاهو المنطقة السياحية بين كاليفورنيا ونيفادا.

في ذلك الوقت كان ترامب متزوجا من عقيلته الحالية، ميلانيا.

وفي بيان، نفى البيت الابيض بشكل قاطع اي لقاء طابعه جنسي بين ترامب ودانيلز.

وقال مسؤول بالرئاسة الاميركية ان "الامر يتعلق باخبار قديمة تعود الى الظهور وكان قد تم نشرها ونفيها بشدة قبل الانتخابات".

وخلال السباق الى البيت الأبيض ومنذ توليه الرئاسة، اتُهم ترامب من العديد من النساء بالتحرش أو بملامسات جنسية تعود الى سنوات مضت، وهي وقائع نفاها قطعا.

(أ ف ب)

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