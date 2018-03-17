البث المباشر
مصدر في قيادة شرطة دمشق : أضرار مادية بسقوط قذيفة على حارة التغالبة بالشيخ محي الدين
الخارجية الروسية ترد على بريطانيا بطرد 23 دبلوماسيا
الجيش السوري بالتعاون مع الهلال الأحمر يقوم بتأمين المدنيين النازحين من الغوطة ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة
خروج مدنيين من معبر حمورية في غوطة دمشق الشرقية رغم محاولات المسلحين باستهدافهم بالقنص
مجهولون يغتالون محمد أبو مغاصيب نائب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين بلبنان، فجر اليوم.
الدفاع الروسية: مستمرون في مفاوضة قادة المعارضة المسلحة في سوريا
أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم السبت، تحييد 3567 مسلحاً منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في منطقة "عفرين" السورية.
الدفاع الروسية: التحالف يرفض تسليم شرق دير الزور للسلطات السورية
روسيا: الخارجية الروسية تستدعي السفير البريطاني في موسكو
فيسبوك يعدل خارطة مدينة القدس معترفاً بالمستوطنات الاسرائيلية

طهران تعلق على زيارة يوسف بن علوي الحالية..التفاصيل هنا

طهران تعلق على زيارة يوسف بن علوي الحالية..التفاصيل هنا
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

العالم- ايران

رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بعض التكهنات حول زيارة وزير الخارجية العماني الي طهران، وقال ان زيارة السيد يوسف بن علوي لطهران تجري وفقا لموعد أعد سلفا وفي اطار تطوير العلاقات الثنائية.

واشار بهرام قاسمي في حديث مع مراسل ارنا اليوم السبت، الي العلاقات البناءة بين طهران ومسقط، وقال ان البلدين يتشاوران حول العديد من القضايا علي مر السنوات الماضية ويسعيان لارتقاء العلاقات الثنائية.

وتطرق المتحدث باسم الخارجية الى الدور الايجابي لسلطنة عمان في السلام والاستقرار بالمنطقة، مضيفا بان زيارة السيد علوي نظمت لمتابعة القضايا الاقتصادية الثنائية بحيث انه سيلتقي فضلا عن المسؤولين السياسيين والبرلمانيين، محافظ البنك المركزي ومدراء ومسؤولي الشركات في القطاعين الحكومي والخاص خلال هذه الزيارة.

ونفى قاسمي، أي تكهنات حول ارتباط هذه الزيارة بزيارة وزير الدفاع الاميركي جيمز متيس لعمان وقال : رغم ان عمان لديها علاقات طيبة جدا مع العديد من الدول، الا ان زيارة السيد يوسف بن علوي الى طهران، لاعلاقة لها ابدا بزيارة متيس للسلطنة.

وردا على سؤال حول ان بعض وسائل الاعلام ربطت هذه الزيارة بالاتفاق النووي والتطورات في اميركا، اوضح قاسمي انه لايوجد أي ارتباط بين هذه القضايا ، وهذه المزاعم مجرد تكهنات أعلامية، وأنا انفي بقوة أي صلة بين هذه المواضيع.

واشار الى ان ايران وعمان تتعاوننان حول مجموعة واسعة من القضايا المختلفة، وكلا الطرفين يسعيان الى الاستفادة من الامكانيات المتاحة لتمتين التعاون الاقتصادي والتجاري والمصرفي والمالي.

وكان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي قد وصل الى طهران مساء الجمعة لاجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين.

112

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

العبادي يكشف عن رأيه في "الاغلبية السياسية"!

السفارة الروسية: واشنطن تتدخل في انتخاباتنا الرئاسية

لخرقها "اتفاقية الصمت".. ترامب يطالب ممثلة إباحية بغرامة كبيرة.. والأخيرة تكشف أمرا "خطيرا"!

قناة "آي فيلم 2" تبدا اعمالها رسميا

الجيش الروسي يتسلح بـ"نظام فتاك في غاية السرية"

مدافعو الفوعة وكفريا يحبطون تسللا كبيرا للنصرة

بيع "طلب توظيف" لـ"ستيف جوبز" في مزاد بملايين الدولارات

مالي تتأسف للجزائر بعد اعتداء متظاهرين على سفارتها

قبل 24 ساعة من تقاعده.. طرد نائب مدير FBI السابق.. وترامب: "يوم عظيم"!

فيسبوك يعترف بالمستوطنات ويعدل خارطة القدس.. التفاصيل هنا!

شاهد.. ايران تتفوق في هذه الصناعة الاستراتيجية..

تعرف على 10 مؤشرات صامتة لأمراض اللثة..فلا تتجاهلها!

بعد فقد اثره قبل عدة أيام.. الاحتلال يُوسّع البحث عن جنديه المفقود "نداف هيمان"

كلينتون كسرت معصمها بعد كسر إصبع قدمها

شاهد.. ايران تحذر

طهران تعلق على زيارة يوسف بن علوي الحالية..التفاصيل هنا

الدوري الامريكي لكرة السلة ووريرز يسقط أمام كينغز ويفتقد دورانت لأسبوعين

موسكو تعلن طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا

قوات كندية الى مالي في إطار بعثة الامم المتحدة

العفو الدولية تطلق نداء عاجلاً لانقاذ محكومَين بالاعدام في البحرين

الأکثر مشاهدة