وقال اللواء باقري في تصريح له حول فيلم "بتوقيت الشام" للمخرج ابراهيم حاتمي كيا، ان الفيلم جميل وقد استعرض جيدا وبلغة فنية جرائم اشباه المسلمين (الارهابيين) الذين هم عملاء اميركا واسرائيل.

واضاف، انه تم في هذا الفيلم عرض مظاهر مهمة من تضحيات المقاتلين الذين حضروا الى جبهات الدفاع عن الاسلام الحقيقي وهم على استعداد للتضحية بحياتهم بكل تفان واخلاص.

وتابع رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة، ان فيلم "بتوقيت الشام" عمل سينمائي جميل سواء من الناحية الفنية او من ناحية الرواية والحبكة والبناء السينمائي.

ويروي فيلم "بتوقيت الشام" للمخرج الايراني القدير ابراهيم حاتمي كيا جرائم تنظيم داعش الارهابي في سوريا وتصدي المقاومين جنود الاسلام لهم.

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