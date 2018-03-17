البث المباشر
مسلحو الغوطة يستهدفون معبر مخيم الوافدين بقذيفة هاون
مصدر في قيادة شرطة دمشق : أضرار مادية بسقوط قذيفة على حارة التغالبة بالشيخ محي الدين
الخارجية الروسية ترد على بريطانيا بطرد 23 دبلوماسيا
الجيش السوري بالتعاون مع الهلال الأحمر يقوم بتأمين المدنيين النازحين من الغوطة ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة
خروج مدنيين من معبر حمورية في غوطة دمشق الشرقية رغم محاولات المسلحين باستهدافهم بالقنص
مجهولون يغتالون محمد أبو مغاصيب نائب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين بلبنان، فجر اليوم.
مراسل العالم: أكثر من ١٠ آلاف مدني خرجوا اليوم حتى الآن من الغوطة الشرقية لدمشق عبر ممر حمورية
الدفاع الروسية: مستمرون في مفاوضة قادة المعارضة المسلحة في سوريا
أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم السبت، تحييد 3567 مسلحاً منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في منطقة "عفرين" السورية.
مراسل العالم: شهداء وجرحى من أهالي سقبا بالغوطة الشرقية لدمشق باستهدافهم من قبل المسلحين لدى مغادرتهم البلدة

هذا ما قاله اللواء باقري عن"بتوقيت الشام" الايراني...

هذا ما قاله اللواء باقري عن
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بان الفيلم السينمائي الايراني "بتوقيت الشام" يستعرض جيدا تضحيات المقاتلين المدافعين عن الاسلام الحقيقي وجرائم الارهابيين عملاء اميركا والكيان الصهيوني.

وقال اللواء باقري في تصريح له حول فيلم "بتوقيت الشام" للمخرج ابراهيم حاتمي كيا، ان الفيلم جميل وقد استعرض جيدا وبلغة فنية جرائم اشباه المسلمين (الارهابيين) الذين هم عملاء اميركا واسرائيل.

واضاف، انه تم في هذا الفيلم عرض مظاهر مهمة من تضحيات المقاتلين الذين حضروا الى جبهات الدفاع عن الاسلام الحقيقي وهم على استعداد للتضحية بحياتهم بكل تفان واخلاص.

وتابع رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة، ان فيلم "بتوقيت الشام" عمل سينمائي جميل سواء من الناحية الفنية او من ناحية الرواية والحبكة والبناء السينمائي.

ويروي فيلم "بتوقيت الشام" للمخرج الايراني القدير ابراهيم حاتمي كيا جرائم تنظيم داعش الارهابي في سوريا وتصدي المقاومين جنود الاسلام لهم.

112

روابط ذات صلة

الفليم الايراني "برويز" في مهرجان روتردام الدولي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

محور المقاومة واستراتيجية تحرير فلسطين

تحركات لمتمردي دارفور داخل ليبيا وجنوب السودان

بالفيديو: العالم توثق شهادات النازحين.. هذا ما فعله الارهابيون بهم..

حصريا..كاميرا العالم ترافق القوات السورية باقتحام كفر بطنا بالغوطة

أغلى قطعة شوكولاتة في العالم...لن تصدقوا ثمنها!

الحكيم : العراق يمكن أن يلعب دوراً محورياً في الحوار بين ايران والسعودية

مشاهد حصرية..هكذا انكشفت اكبر عملية خداع مارسها الارهابيون بالغوطة

هذا ما قاله اللواء باقري عن"بتوقيت الشام" الايراني...

البنتاغون: منظومة GPS صارت في مرمى الليزر الروسي

بالصور.. 7 قتلى بتحطم طائرة فوق منزل في الفلبين

تناول هذه الأسماك تقي من خطر الموت المبكر

قاووق: السعودية تشكل استنزافاً حقيقياً متواصلاً لقوة ووحدة الأمة

انتهاكات آل سعود لحقوق الإنسان في ظل تغاضي الأمم المتحدة

هذا ما أوصى به عالم الفيزياء الراحل "ستيفن هوكينج"!!

مصرع عسكريين سعوديين وقصف مواقعهم في جيزان ونجران

مفاجأة من لجنة التحقيق في ظروف سجن مرسي.. هذه تفاصيلها

ليبيا تكشف تفاصيل "مشبوهة" لمنظمة إسبانية أنقذت مهاجرين!

انصار الله تدعو "سبوتنيك" إلى مراجعة رسالتها الإعلامية بشأن اليمن

روسيا تهدد: "سنفتح النار على الصواريخ الأمريكية إذا..."

قبيل انتخابات الرئاسة.. مصر تستهدف مروجي "الأخبار الكاذبة"

الأکثر مشاهدة