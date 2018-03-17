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انتخابات الرئاسة المصرية.. إقبال الجالية المصرية في ألمانيا

انتخابات الرئاسة المصرية.. إقبال الجالية المصرية في ألمانيا
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

رحب السفير المصري في ألمانيا بدر عبدالعاطي بالناخبين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بمقر السفارة بالعاصمة برلين.

العالم - مصر

وأكد السفير أن الإقبال الكبير الذي شهدته السفارة اليوم من الناخبين المصريين يدل على المجهود الذي بذل في توفير مختلف وسائل الراحة لكل من يرغب في الإدلاء بصوته.

وقال عبدالعاطي الذي أدلى بصوته هو وزوجته في الانتخابات الرئاسية المصرية "إن السفارة شهدت اليوم إقبالا كبيرا من النساء والشباب".. مشيرا إلى متابعة الإعلام الألماني لوقائع التصويت، كما حضرت إلى مقر السفارة برجيت فينتيسن رئيس إذاعة ألمانيا (دويتشلاند روندفونك).

ودعت زوجة السفير، السيدة نجلاء عبدالعاطي المصريين ليس في ألمانيا وحدها فحسب بل في الداخل المصرى أيضا إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية مشددة على أن: هذا واجب وطني على كل منا لرسم مستقبل مصر والحفاظ على ما تم بناؤه في مصر الحديثة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج بـ139 قنصلية وسفارة، ممثلة لـ124 دولة بداية من أمس، الجمعة، حتى الأحد المقبل.

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