البث المباشر
مراسل العالم : الجيش السوري يدمر الية مجنزرة للمجموعات الارهابية كانت تقوم بأعمال تدشيم في منطقة وادي عين ترما بالغوطة الشرقية لدمشق اثر استهدافها بقصف مدفعي دقيق ويوقع من فيها قتلى
مراسل العالم : سلاح الجو السوري ينفذ سلسلة غارات جوية مستهدفا مواقع ونقاط انتشار ارهابيي داعش في مخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق ويحقق اصابات مؤكدة
ما يسمى "المرصد السوري" المعارض يعترف بسيطرة الجيش السوري وحلفائه على بلدتين جديدتين في الغوطة الشرقية
مصادر فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يقصف ارضا قرب مرصد للمقاومة شرق مدينة غزة واصابة فلسطيني بجراح طفيفة
مسلحو الغوطة يستهدفون معبر مخيم الوافدين بقذيفة هاون
المركز الروسي للمصالحة في سوريا: أكثر من 44 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة
الأركان الروسية: متخصصون أميركيون دربوا مسلحين في التنف بسوريا على استخدام الكيميائي
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن يستقبل في صنعاء فريق خبراء الأمم المتحدة ويطالب بلجان مستقلة للتحقيق بجرائم العدوان
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابومهدي المهندس يقول إنه لن يتردد بذكر الدعم الايراني للعراق خلال حربه مع الارهاب
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس يقول إن التحالف الاميركي لم يقدم لنا رصاصة واحدة منذ عام 2014

بالفيديو...روسيا تتهم أميركا وبريطانيا بعدم التزامهما بتنفيذ القرار الأممي

السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعربت الجماعات الارهابية المسلحة في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق عن استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة في جنيف لبحث اليات واجراءات تنفيذ قرار الأمم المتحدة القاضي بوقف اطلاق النار لمدة شهر، في حين اتهمت روسيا الولايات المتحدة وبريطانيا بالتنصل من الالتزام بتنفيذ القرار.

العالم - خاص بالعالم 

ودفع التقدم السريع الذي يحرزه الجيش السوري وحلفاؤه في مناطق الغوطة الشرقية لدمشق التي لم يشملها قرار الامم المتحددة القاضي بوقف اطلاق النار، عدد كبير من المسلحين في المنطقة للجوء الى التفاوض والرضوخ الى الحل السياسي وقرار الامم المتحدة. حيث اكد ما يسمى "فيلق الرحمن وجيش الإسلام وحركة أحرار الشام "على استعدادهم لإجراء مفاوضات مباشرة في جنيف لبحث اليات واجراءات تنفيذ القرار الدولي ألفين وأربعمائة وواحد والذي ينص على وقف اطلاق النار لمدة شهر.

وقال المبعوث الدولي الى سوريا "ستيفان دي ميستورا" إن الأمم المتحدة لمست نتائج الهدنة النسبية في الغوطة الشرقية لدمشق. داعيا الى وقف إطلاق النار في جميع أرجاء الغوطة الشرقية. بينما أكد مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا هو الحل السياسي والحوار السوري السوري ودون شروط مسبقة.

وفي الوقت الذي التزمت فيه الحكومة السورية بقرار الامم المتحدة بوقف اطلاق النار وادخال المساعدات الانسانية الى المدنيين في الغوطة الشرقية، اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة وبريطانيا وما يسمى التحالف الدولي بعدم التزامهم بتنفيذ القرار. مشيرة الى ان ممثلو القيادة العسكرية الأميركية يرفضون إعطاء ضمان بشكل قاطع بأن المساعدات الانسانية التي سترسل الى التنف سيتم توزيعها على اللاجئين فقط، وليس على الجماعات الارهابية المسلحة التي تسيطر عليها واشنطن.

وعلى الرغم من تاكيد الحكومة السورية على الحل السياسي، الا ان فرنسا ما زالت تتوعد وتهدد، حيث قالت بانها ستضرب بشكل منفرد في سوريا، إذا تم تجاوز ما اسمته الخط الأحمر، الذي حدده الرئيس إيمانويل ماكرون بالاستخدام المؤكد للكيميائي.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

بالصور ..خروج مدنيين من معبر حمورية في الغوطة الشرقية

بالصورة ...مراسل أورينت في الغوطة الشرقية يسلم نفسه للجيش السوري

حصريا..كاميرا العالم ترافق القوات السورية باقتحام كفر بطنا بالغوطة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

رصد 744 جريمة خطف و اغتيالات في ليبيا خلال عام 2017

الصين: نعارض بحزم قانونا أمريكيا جديدا للعلاقات مع تايوان

الامن الايراني يعتقل رحيم مشائي

وفاة فاضح العسكري الأمريكي صاحب فيديو قتل مروحية أمريكية لعراقيين

قائد حرس الحدود الايراني: حدودنا هي الاكثر أمنا في العالم

صحيفة: تسليم "صفقة القرن" للسعودية... بنود تصدم الفلسطينيين!

الخارجية: سورية أزاحت الستار عن أكبر عملية لارهابيين وداعميهم في الغوطة!

مظاهرة جديدة في جرادة المغربية

حزب "حركة مشروع تونس": نمط الحكم الحالي أثبت فشله

1000 شخص يصلون في العراء قرب مسجد أحرق في برلين

روسيا: سكريبال عميل بريطاني، سلمناه بصحة جيدة ولندن تتحمل مسؤولية حياته

كأس انجلترا ايريكسن يضع توتنهام في نصف النهائي

عفرين.. عندما تصنع "تشردك والغوطة" الحقيقة العمياء..

بالفيديو...روسيا تتهم أميركا وبريطانيا بعدم التزامهما بتنفيذ القرار الأممي

مجموعة القطع البحرية الإيرانية الخمسين تعود الى البلاد

بالصور/من هو ستيفن هوكينغ السعودي الذي يدير 8شركات؟

وزير الخارجية العماني يدعو لاستخدام العملتين العمانية والايرانية لتطوير العلاقات التجارية

بالصور.."الإخوان" يحاولون عرقلة تصويت المصريين فى لندن

 رئيسة موريشيوس تستقيل بسبب بطاقة ائتمان

قتلى واصابات من المرتزقة في البيضاء وتعز وتدمير آلية محملة بهم شرق الجوف

الأکثر مشاهدة