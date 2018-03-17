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الامن الايراني يعتقل رحيم مشائي

الامن الايراني يعتقل رحيم مشائي
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

ألقت قوات الامن الايرانية قبل دقائق القبض على اسفنديار رحيم مشائي، وذلك لاجراء بعض التحقیقات معه.

العالم - ايران

يتبع...

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