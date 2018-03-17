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مراسل العالم : الجيش السوري يدمر الية مجنزرة للمجموعات الارهابية كانت تقوم بأعمال تدشيم في منطقة وادي عين ترما بالغوطة الشرقية لدمشق اثر استهدافها بقصف مدفعي دقيق ويوقع من فيها قتلى
مصادر عراقية: الاستخبارات العسكرية تعلن عن اعتقال قيادي بارز في "داعش" شمال الموصل
مصادر فلسطينية: القوى الوطنية والاسلامية تدعو الى وقفة امام البيت الأميركي ظهر الاربعاء القادم رفضا لاعلان ترامب
مصادر فلسطينية:القوى الوطنية والاسلامية تدعو لاعتبار الجمعة القادمة يوم تصعيد ميداني في كل نقاط الاحتكاك مع الاحتلال
مراسل العالم : سلاح الجو السوري ينفذ سلسلة غارات جوية مستهدفا مواقع ونقاط انتشار ارهابيي داعش في مخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق ويحقق اصابات مؤكدة
ما يسمى "المرصد السوري" المعارض يعترف بسيطرة الجيش السوري وحلفائه على بلدتين جديدتين في الغوطة الشرقية
مصادر فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يقصف ارضا قرب مرصد للمقاومة شرق مدينة غزة واصابة فلسطيني بجراح طفيفة
مسلحو الغوطة يستهدفون معبر مخيم الوافدين بقذيفة هاون
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الامن الايراني يعتقل رحيم مشائي
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش
ألقت قوات الامن الايرانية قبل دقائق القبض على اسفنديار رحيم مشائي، وذلك لاجراء بعض التحقیقات معه.
العالم
-
ايران
يتبع...
103-10
تصنيف :
إیران
العالم الاسلامي
كلمات دليلية :
قوات الامن الايرانية
المهندس اسفنديار رحيم مشائي
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السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.