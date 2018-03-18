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سيارات بيجو 301 الايرانية تدخل الاسواق قريباً

سيارات بيجو 301 الايرانية تدخل الاسواق قريباً
الأحد ١٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير التنفيذي لشركة ايران خودرو لصناعة السيارات ان سيارة بيجو 301 المنتجة في ايران ستدخل السوق في العام المقبل (الايراني يبدأ في 21 آذار/مارس).

العالم - ايران

وقال مدير الشركة هاشم يكه زارع، في تصريح ادلى به خلال مراسم ازاحة الستار عن تقرير الانجازات المستديمة والمسؤولية الاجتماعية لشركة ايران خودرو يوم السبت، ان الانتاج التجريبي لسيارة بيجو 301 قد بدأ بالفعل وان هذه السيارة يتم انتاجها بنسبة تزيد على 50 بالمئة حاليا وستدخل مرحلة الانتاج الصناعي في العام (الايراني) المقبل.

واضاف ان 95 من اجزاء هيكل السيارة يتم تصنيعها في ايران.

واعرب عن استعداد شركة ايران خودرو لتصنيع منتجات وفق معايير يورو 5 وان هذه المواصفات سيتم فرضها في غضون العامين المقبلين وفق القانون وفي حال انتاج وقود مناسب فان الشركة على استعداد لانتاج سيارة وفق معايير يورو 5.

ونوه الى ان الشركة اجتازت طاقتها الانتاجية 700 الف سيارة منذ يومين وانها تضطلع بمسؤولية الحفاظ على مصالح اصحاب الاسهم.

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