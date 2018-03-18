زلزال يضرب شمال ايران

العالم - ايران

كما هز الزلزال محافظة سمنان الواقعة الى الجنوب من محافظة كلستان ايضا.

ووقع الزلزال عند الساعة 6 و23 دقيقة و14 ثانية (بالتوقيت المحلي) على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض وكان مركزه في المناطق الحدودية بين المحافظتين.

ولم ترد لحد الان اي تقارير حول الخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال.

وكانت منطقة كوهبنان في محافظة كرمان جنوب شرق ايران، قد ضربها زلزال مساء امس بقوة 4.1 ريختر ، لكنه لم يسفر عن وقوع اضرار.

وقال محمد باجيان المدير العام لادارة الازمة في كرمان: انه نظرا لكثرة الزلازل الواقعة في هذه المنطقة فان لجنة الازمة في كوهبنان على استعداد دائم لمواجهة الاحداث الطارئة.

103-104