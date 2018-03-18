الجيش التركي يسقط تمثال "كاوه الحداد" بعد دخوله عفرين

العالم - سوريا

وذكر مركز عفرين الإعلامي في بيان، أن القوات التركية وحلفاءها من مسلحي "المعارضة السورية" أتلفوا تمثالا يعده الأكراد من معالم الثقافة الكردية، وأسقطوه في وسط المدينة السورية.

​واعتبر البيان أن إسقاط التمثال هو "أول انتهاك سافر لثقافة الشعب الكردي وتاريخه منذ الاستيلاء على عفرين".

وكاوه الحداد، وهو بطل إحدى قصص الشاهنامه للفردوسي، يبجله الأكراد عند احتفالات عيد النوروز أو السنة الجديدة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، سيطرة مسلحي قواته ومسلحي "الجيش الحر"، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية.

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