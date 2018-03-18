إلهام شاهين مؤمنة تماما بفكرة "الولايات المتحدة الأفريقية"

العالم - مصر

وقالت إلهام شاهين لوكالة "سبوتنيك": عندما أشاهد فيلما من بلد آخر، فيهمني أن أتعرف على كل ما يتعلق به، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، وكأنني قمت بعمل زيارة له، وهذا ما يحققه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وتابعت إلهام شاهين أنها مؤمنة تماما بفكرة "الولايات المتحدة الأفريقية"، وهي: أن تتعاون كل الدول الأفريقية في مصادر خيراتها، مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأبدت إلهام شاهين رضاها عن مستوى تنظيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، لأنه مقام في مدينة تحبها على المستوى الشخصي، وهي الأقصر.

وعن آخر مشاريعها الفنية، قالت إلهام شاهين إنها تستعد لفيلمين سينمائيين، الأول بعنوان "أهل العيب"، وهو من تأليف تامر حبيب، ومن إخرج هادي الباجوري، أما الآخر فهو "نسيم الحياة"، وهو من تأليف هناء عطية، ومن إخراج هالة خليل.

وانطلقت الجمعة 16 مارس/آذار الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وسيستمر حتى يوم الخميس 22 مارس/آذار، بمشاركة 110 أفلام من 45 دولة، وبحضور 1000 مشارك.

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