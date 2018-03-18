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العميد رضائي: الحدود الإيرانية الآمنة مهدت الأرضية للإستثمار

العميد رضائي: الحدود الإيرانية الآمنة مهدت الأرضية للإستثمار
الأحد ١٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال قائد قوات حرس الحدود العميد 'قاسم رضائي'، انه نظرا لأوضاع دول الجوار، فان حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الحدود الأكثر أمانا للإستثمار.

العالم - ايران

وأضاف العميد رضائي اليوم الأحد، ان الإستثمار في هذه المناطق يوفر الأرضية لإيجاد فرص العمل وتنمية المحافظات الحدودية والنائية.

وأضاف، ان الأمن يسود كافة حدود البلاد بما فيها الحدود الجنوب الشرقية.

كما أشار رضائي الى الأمن السائد في حدود كُلستان (شمال) قائلا، 'ان العلاقات الطيبة مع دول الجوار وأهالي المناطق الحدودية الذين يذودون عنها جعل المنطقة آمنة لا يشوبها أي قلق من هذا الجانب'. 

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق رضائي الى بحر قزوين مصرحا انه 'بالتعاون مع وزارة الداخلية، بدأ التشاور مع دول الجوار المطلة على بحر قزوين وخلال العام الإيراني الجديد (يبدأ من 21 آذار/مارس الجاري) سيتم تسوية القضايا العالقة بشأن الحدود في هذه المنطقة'.
 

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