دولة عربية في قائمة أكثر الدول تدخينا للحشيش!

العالم – مصر

وافاد موقع الخبر انه في هذا الإطار، نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بيانات تُظهر أكثر شعوب الدول التي تدخن الماريخوانا والنتائج أتت مفاجئة وصادمة.

يشار إلى أن البيانات لم تشمل جميع دول العالم بل معظمها.

والقائمة تضم أكثر الدول التي يدخن شعبها الحشيش، بالإضافة الى النسبة المئوية من عدد السكان:

- ايسلندا، 18% من عدد السكان.

- الولايات المتحدة الأميركية، 16.3%

- نيجيريا، 14.%

- كندا، 12.7%

- التشيلي، 11.83%

- فرنسا، 11.1%

- نيوزيلندا، 11%

- برمودا، 10.9%

- اوستراليا، 10.2%

- الاوروغواي، 9.3%

- ايطاليا، 9.2%

- اسبانيا، 9.2%

- مدغشقر، 9.1%

- الكيان الصهيوني، 8.88%

- جامايكا، 7.21%

- الدانمارك، 6.9%

- سويسرا، 6.7%

- مصر، 6.24%

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