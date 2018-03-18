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شركة "توتال" تؤكد على التزامها بالتعهدات قبال ايران

شركة
الأحد ١٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

 قال المدير التنفيذي لشركة 'توتال' الفرنسية 'باتريك بويانة' اليوم الاحد، انه في حال خروج امريكا من الاتفاق النووي مع ايران، فإن الشركة ستواصل التزامها بتنفيذ تعهداتها في هذا البلد.

العالم - ايران

ونقل موقع 'نشنال' الالكتروني عن بويانة قوله، انه في حال قرر دونالد ترامب، وبصورة احادية ان يخرج من الاتفاق النووي مع ايران وان يعاود فرض الحظر الاقتصادي على هذا البلد، فإن توتال ستستمر في تنفيذ تعهداتها حول تطوير حقل بارس الجنوبي (جنوب) وستطالب بأن يشملها الاستثناء لمواصلة نشاطاتها.

يذكر انه في الثالث من يوليو 2017 تم التوقيع على اول اتفاقية نفطية جديدة في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي بين شركة النفط الوطنية (الايرانية) مع كنسرسيوم دولي برئاسة شركة توتال النفطية الفرنسية، تنص على تطوير الوحدة 11 من حقل بارس الجنوبي.

وتبلغ قيمة العقد الخاص بتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي 4 مليارات و800 مليون دولار؛ وتشير التوقعات الى انه عقب تدشين هذا المشروع سيشهد اجمالي استخراج الغاز الايراني من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر، زيادة بنسبة 56 مليون متر مكعب يوميا. 

وتبلغ حصة توتال من هذا العقد 50.1 بالمئة فيما حدّدت حصة كل من شركة النفط الوطنية الصينية وشركة بتروبارس الايرانية بوصفهما فرعين لدي الكنسرثيوم الذي ترأسه توتال، حسب التسلسل بنسبة 30 و19.9 بالمئة من هذه الاتفاقية.

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