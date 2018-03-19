بالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسية

قناة العالم
قناة العالم
الإثنين ١٩ مارس ٢٠١٨
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم الإسلامي
إيران
العالم
مقالات
فیدیو
رياضة
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
ترکیا
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
آسيا والباسيفيك
أوروبا
أفريقيا
الأميركيتان
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
صباح جديد
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
مسلسلات
وثائقيات
تقارير
الصور
البث المباشر
العربیة
فارسی
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم الإسلامي
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
ترکیا
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
آسيا والباسيفيك
أوروبا
أفريقيا
الأميركيتان
مقالات
صور
فيديو
رياضة
برامج
سیجنال
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
في العمق
التواصل
العين الاسرائيلية
ولكن نلتقي
البوصلة
صباح جديد
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
وثائقيات
كليبات
تقارير
الصور
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الإحتلال
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 5 شبان خلال اقتحامها المتواصل لبلدة حزما بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعتقل الشابين أحمد رأفت وقصي جمال خلال اقتحامه لقرية دورا القرع شمال مدينة رام الله
لجنة الانتخابات المركزية الروسية: بوتين يحصل على 76.67% من الأصوات بعد فرز 99.76% من أوراق الناخبين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عقربا وتنتشر بالقرب من منزل الشهيد منفذ عملية الطعن بالقدس المحتلة
مراسل العالم : الجيش السوري يقوم باستهداف مواقع المسلحين وتحصيناتهم في عربين بغوطة دمشق الشرقية
لجنة الانتخابات المركزية الروسية: بوتين يتصدر بـ75.91% من الأصوات بعد فرز 71% منها
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعلن مقتل حارس الأمن الاسرائيلي الذي اصيب في عملية الطعن بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة
لجنة الانتخابات المركزية الروسية: بوتين يتصدر بـ75.6% من الأصوات بعد فرز 60% منها
بالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسية
الإثنين ١٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش
شارك المواطنون الروس المقيمين في طهران يوم أمس في عملية الإقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية السابعة بالتزامن مع روسيا وذلك منذ الساعة الثامنة والنصف صباحا في السفارة الروسية في طهران.
العالم
ـ
إيران
104-10
المزید من الصور
تصنيف :
إیران
سياسة
العالم الاسلامي
العالم
أوروبا
منوعات
كلمات دليلية :
الإقتراع
الانتخابات الرئاسية الروسية
السفارة الروسية في طهران
الجالية الروسية في إيران
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
بوتين يفوز بفترة رئاسية رابعة ويدعو للحفاظ على وحدة روسيا
النتائج الأولية تشير إلى فوز كاسح لبوتين في الانتخابات الرئاسية
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
بانوراما
بانوراما - الغوطة الشرقية.. تحرير متسارع من الارهاب وروسيا- بريطانيا.. طرد متبادل للدبلوماسيين
الأحد ١٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٤١
مع الحدث
مع الحدث - محادثات مسقط، والاعتراف بواقع أنصارلله - الجزء الثاني
الأحد ١٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠
مع الحدث
مع الحدث - محادثات مسقط، والاعتراف بواقع أنصارلله - الجزء الاول
الأحد ١٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٥١
البوصلة
البوصلة - مئة يوم على إعتراف ترامب القدس عاصمة للإحتلال
الأحد ١٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٠٨
مع الحدث
مع الحدث: محادثات أستانا، والتلاسن الروسي الأميركي الأوروبي- الجزء الثاني
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:٠٥
مع الحدث
مع الحدث: محادثات أستانا، والتلاسن الروسي الأميركي الأوروبي- الجزء الاول
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:٠٢
آخر الأخبار
ضغوط سعودية مصرية على الأردن لإقناعه بـ "صفقة القرن"
نارام سرجون:هل ستندلع الحرب؟؟
ابن سلمان: قريبا سيتم القضاء على الاخوان المسلمين !
الاحتلال يحظر طائرات التصوير بالضفة الغربية
إغلاق صناديق الاقتراع في رئاسيات مصر بالخارج
زمن المواجهة مع الأصيلين.. هي الحرب المستمرة
عائض القرني يحتفل بمحمد صلاح.. وهذا ما قاله !
هذه توقعات العرافة البلغارية الشهيرة عن مستقبل بوتين والحرب العالمية الثالثة!
في هذه الأوقات اشرب الماء لتحرق الدهون
إيران تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزين فئة يورو 5
بوتين يشكر الناخبين بعد فوزه في الانتخابات
بلاده يعاني الفقر... هكذا برر محمد بن سلمان شراءه لممتلكات شخصية غالية!
آل الشيخ يهدد المغرب بعدم دعم ملفه لمونديال 2026.. والسبب؟!
بعد فرز 99.76% من أوراق الناخبين
بوتين في الكرملين حتى 2024
القطاع الخاص الإيراني يستثمر 2.4 ملیار دولار في تطویر حقلین نفطیین
كلماتُ وُدٍّ للإمام الباقر
الحرب تغيّر "أزياءها": السوريون ممنوعون من التقاط الأنفاس
بالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسية
لهذا السبب زار المشير خليفة حفتر مصر..
الحشد الشعبي يعلن تدمير مضافات داعش واعتقال مشتبه بهم شرقي ديالى
الأکثر مشاهدة
صور
مقالات و تحليلات
نارام سرجون:هل ستندلع الحرب؟؟
زمن المواجهة مع الأصيلين.. هي الحرب المستمرة
الحرب تغيّر "أزياءها": السوريون ممنوعون من التقاط الأنفاس
منبج "كعب آخيل" واشنطن
ترامب وحلفاؤه يتجهون نحو المزيد من التصعيد في المنطقة
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.