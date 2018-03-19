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بالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسية

بالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسية
الإثنين ١٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

شارك المواطنون الروس المقيمين في طهران يوم أمس في عملية الإقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية السابعة بالتزامن مع روسيا وذلك منذ الساعة الثامنة والنصف صباحا في السفارة الروسية في طهران.

العالم ـ إيران

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بالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسيةبالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسيةبالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسيةبالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسيةبالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسيةبالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسيةبالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسيةبالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسيةبالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسيةبالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسيةبالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسيةبالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسية

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