زلزال بقوة 5 درجات يضرب "کناوة" جنوب غربي ايران

العالم ـ إيران

ووقع الزلزال عند التقاء خطي العرض 29.712 والطول 50.787 بعمق 11 كم عن سطح الارض عند الساعة 08:00 صباح اليوم الاثنين (04:30 غرينتش).

وكانت محافظة بوشهر قد شهدت 11 هزة ارضية وتحديدا مدينتي كناوة ودشستان خلال ليل الاحد الى صباح الاثنين ما اشاع الذعر بين الاهالي.

واكد علي باك نجاد قائممقام مدينة كناوة أن جميع فرق الانقاذ والامداد في كناوة والمدن المجاورة في حالة استنفار قصوى، وتم ايفاد فرق التقييم للمناطق الريفية والحضرية بمدينة كناوة، للوقوف على الخسائر الاولية المحتملة، حيث لم تسجل اية خسائر بشرية ومالية حتى الان.

من جهته اكد حسين دوريشي مدير جمعية الهلال الاحمر في محافظة بوشهر في حديث لوكالة انباء فارس، أن جميع فرق العمليات مستنفرة بمدن ديلم وكناوة ودشستان وبوشهر اثر وقوع الزلزال في شمال غرب المحافظة، فيما لم ترد تقارير عن وقوع خسائر حتى هذه اللحظة.

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