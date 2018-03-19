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روحاني يهنىء بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

روحاني يهنىء بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا
الإثنين ١٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، اليوم الاثنين، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في ولاية رئاسية ثانية.

العالم ـ إيران

وهنأ رئيس الجمهورية في رسالة الفوز الكاسح لفلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية، مؤكدا ان ايران مستعدة للتعاون مع روسيا في القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وأعرب الرئيس الايراني عن ثقته في ان العلاقات بين ايران وروسيا سيتم تعزيزها خلال الفترة الرئاسية الجديدة لفلاديمير بوتين أكثر من السابق.

كما واعرب روحاني عن ارتياحه للتقدم في علاقات البلدين خلال السنوات الاخيرة معلناً عن استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعزيز العلاقات اللافتة مع روسيا في الابعاد الثنائية والاقليمية والدولية.

وتمنى الرئيس الايراني الصحة والنجاح لنظيره والسعادة والشموخ للشعب الروسي.

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