إيطاليا تطالب بريطانيا بمنع تكرار حادث مقتل مريم المصرية

العالم - أوروبا

وأعربت الخارجية الإيطالية أمس الأحد عن تعازيها وتعاطفها مع عائلة الراحلة مريم مصطفى، آملةً أن يتم تقديم المسؤولين عن الجريمة للعدالة سريعاً.

وأضافت أن السفير الإيطالي في بريطانيا رافاييل ترومبيتا تحدث مع نظيره المصري، مؤكداً على إستعداد بلاده لدعم أي تحرك تود السفارة المصرية القيام به للوصول إلى الحقيقة في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، فتح المدعي العام الإيطالي تحقيقاً في القضية وسيطلب من المحققين البريطانيين إطلاعه على تفاصيل متعلقة بالحادث.

ودخلت الطالبة مريم في غيبوبة إثر تعرضها لهجوم وسط بريطانيا في 20 فبراير وفارقت الحياة يوم الأربعاء الماضي بعد عمليات جراحية متعددة قيل إن آخرها كانت خاطئة وتسببت بوفاتها.

وأثار الحادث غضباً في مصر وإيطاليا حيث ولدت وترعرعت مريم، حسب وسائل إعلام إيطالية.

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