العالم - مصر

ويظهر في الفيديو مجموعة من الفتيات يتوجهن إلى الفتاة المصرية مريم مصطفى داخل حافلة، ويتعرضن لها بسيل من الشتائم والإهانات العنصرية، قبل أن يتم الاعتداء عليها في العشرين من شباط/ فبراير الماضي.

وأعلنت شرطة مدينة نونتنغهام وفاة مريم مصطفى الجمعة، بعد بقائها تحت العناية المشددة عدة أيام، بسبب شدة الإصابات التي تعرضت لها.

واتهم والد الطالبة المصرية، السلطات البريطانية بالعنصرية والإهمال في إنقاذ حياة ابنته، ما أدى إلى وفاتها.



وقال عبد السلام في تصريحات لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، "إن الشرطة البريطانية لم تعطه أي تفاصيل عن السيدات اللواتي شاركن في الاعتداء على مريم، على الرغم من مرور 20 يوما على الاعتداء، ولم تقدم له تقرير المستشفى التي تم نقل مريم لها بعد الاعتداء".



وأضاف: "طلبنا تسجيلات كاميرات المراقبة، ولكن أخبرونا بأن الكاميرات كانت مغلقة"، مؤكدا أنه لم يحصل على أي دعم من السلطات البريطانية.

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