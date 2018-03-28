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عمالقة الإنترنت يواجهون دعوى قضائية روسية

عمالقة الإنترنت يواجهون دعوى قضائية روسية
الثلاثاء ٢٧ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

تعتزم الرابطة الروسية للعملات الرقمية رفع دعوى قضائية ضد كل من محركي البحث غوغل وياندكس وموقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، بسبب حظرها إعلانات العملات الرقمية على صفحاتها.

العالم- منوعات

وقال رئيس الرابطة، يوري بريباتشكين، في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء، إن قرارات الحظر الصادرة أثارت موجة استياء في مجتمع العملات الرقمية، لاسيما ضد موقع "تويتر"، الذي أطلق مؤخرا عملة رقمية خاصة به.

ويعتقد بريباتشكين أن عمالقة الإنترنت انتهكوا قانون الاحتكار بدخولهم في مؤامرة جماعية تهدف للسيطرة على سوق العملات الرقمية.

وأضاف بريباتشكين، أن الرابطة ستقاضي أيضا المدراء والمساهمين في هذه الشركات، إذا ما تبين أنهم يمتلكون محافظ رقمية، و أنهم فرضوا هذا الحظر لمكاسب شخصية.

ووفقا لبريباتشكين، فإن الدعوى سترفع أمام المحاكم الأمريكية دون أن يحدد في أي ولاية، حيث قال إن الولاية لم تحدد بعد نظرا لاختلاف التشريعات من ولاية إلى أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" مؤخرا حظر إعلانات العملات الرقمية بسبب المخاطر التي تعرض المستخدمين لعمليات احتيال.

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