رئيسة كرواتيا تقول إن دعوتها لبوتين لا تزال مطروحة

العالم- أوروبا



وقالت " من المهم جدا تعزيز العلاقات الاقتصادية والشاملة مع الاتحاد الروسي، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يتعامل بنهج يقوم على مسارين، يؤكد على احترام القانون الدولي وكذلك مواصلة الحوار، حيث أن النزاعات لا يمكن أن تحل إلا بالحوار".

وكانت كيتاروفيتش من بين أوائل القادة الأجانب الذين قدموا التهنئة للرئيس الروسي بمناسبة فوزه في الانتخابات. وقد دعته في مكالمة هاتفية يوم 22 مارس لزيارة كرواتيا.

وأكدت يوم الثلاثاء على ضرورة مواصلة الحوار بين كرواتيا وروسيا لبحث العديد من القضايا المهمة.

وأعلن رئيس الوزراء اندريج بلينكوفيتش يوم الاثنين إن كرواتيا ستعلن دبلوماسيا روسيا " غير مرغوب فيه"، في رسالة تضامن سياسية مع بريطانيا على خلفية حادث تسميم الجاسوس.

وانتقدت أحزاب المعارضة الكرواتية قرار الحكومة طرد الدبلوماسي الروسي، مجادلة بأن القرار يضر بالمصالح الكرواتية ولاسيما في وقت توضع فيه اللمسات النهائية على الاتفاق مع الدائنين الروس بشأن انغكور. ويعد بنك سبيربنك الروسي أكبر دائن لشركة أنغكور أكبر شركة خاصة كرواتية في أزمة الديون.