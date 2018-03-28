البث المباشر
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن 10 غارات على مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية خلال الساعات الماضية
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي ساند زحف المرتزقة في جبهة المفاليس وشن 5 غارات دون تحقيق أي تقدم
مراسل العالم: كسر زحف لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه الهجمة ومواقع أخرى في جبهة المفاليس بحيفان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: كسر زحف لمرتزقة العدوان السعودي في كرش وإعطاب سيارة تابعة لهم وقتلى وجرحى بصفوفهم
ا ف ب: لوكسمبورغ تستدعي سفيرها في موسكو على خلفية قضية الجاسوس سكريبال
الدفاع الروسية: 128 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية بريف دمشق منذ بداية الهدنة الإنسانية
رويترز نقلا عن مصدر بالخارجية الروسية: محادثات بين لافروف ودي ميستورا في موسكو غدا الخميس حول سوريا
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل ١٥ مواطنا أثناء اقتحامها بلدة قباطية جنوبي جنين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة علار شمال مدينة طولكرم وتداهم عدة منازل فيها وتعتقل ٤ شبان
البيت الابيض:اميركا ترى ان حملتها للحد الأقصى من الضغط هي من خلق الجو المناسب للحوار مع كوريا الشمالية

رغم قرار طرد دبلوماسي روسي..

رئيسة كرواتيا تقول إن دعوتها لبوتين لا تزال مطروحة

رئيسة كرواتيا تقول إن دعوتها لبوتين لا تزال مطروحة
الأربعاء ٢٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

قالت الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابر-كيتاروفيتش إن دعوتها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تزال مطروحة على الطاولة رغم قرار كرواتيا طرد أحد الدبلوماسيين الروس، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ((هينا)).

العالمأوروبا                                

وقالت " من المهم جدا تعزيز العلاقات الاقتصادية والشاملة مع الاتحاد الروسي، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يتعامل بنهج يقوم على مسارين، يؤكد على احترام القانون الدولي وكذلك مواصلة الحوار، حيث أن النزاعات لا يمكن أن تحل إلا بالحوار".

وكانت كيتاروفيتش من بين أوائل القادة الأجانب الذين قدموا التهنئة للرئيس الروسي بمناسبة فوزه في الانتخابات. وقد دعته في مكالمة هاتفية يوم 22 مارس لزيارة كرواتيا.

وأكدت يوم الثلاثاء على ضرورة مواصلة الحوار بين كرواتيا وروسيا لبحث العديد من القضايا المهمة.

وأعلن رئيس الوزراء اندريج بلينكوفيتش يوم الاثنين إن كرواتيا ستعلن دبلوماسيا روسيا " غير مرغوب فيه"، في رسالة تضامن سياسية مع بريطانيا على خلفية حادث تسميم الجاسوس.

وانتقدت أحزاب المعارضة الكرواتية قرار الحكومة طرد الدبلوماسي الروسي، مجادلة بأن القرار يضر بالمصالح الكرواتية ولاسيما في وقت توضع فيه اللمسات النهائية على الاتفاق مع الدائنين الروس بشأن انغكور. ويعد بنك سبيربنك الروسي أكبر دائن لشركة أنغكور أكبر شركة خاصة كرواتية في أزمة الديون.

تصنيف :

روابط ذات صلة

كرواتيا تعرب عن رغبتها في الاستثمار بمجال الطاقة في إيران

الرئيس روحاني: كرواتيا يمكن أن تشكل نافذة لانطلاق إيران في التواصل مع كل الإتحاد الأوروبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

لجان الإنتخابات المصرية تفتح أبوابها في ثالث أيام التصويت

الجيش العراقي تسلم معبر خانصور الحدودي مع سوريا

خوشرو: على السعوديين الكف عن إشعال فتيل الحروب

شاهد.. أول فيديو لزيارة زعيم كوريا الشمالية إلى بكين

ناشط بحريني: نعتز بصمود اليمن امام آلة عسكرية دولية

وزير دفاع ايران يشارك في مؤتمر موسكو الامني

اكتشاف نظام في جسم الإنسان يمتص الصدمات اثناء الحركة

عراقجي: رحيل الأجانب عن أفغانستان خطوة نحو السلام

الطقس.. العراقيون سيشهدون نكهة شتوية

اطلاق نار على القافلة الانتخابية للرئيس البرازيلي الاسبق لولا ولا جرحى

معارض بحريني.. بالفيديو.. المنامة اعتقلت كل صوت رافض لحرب اليمن

الرئيس روحاني يصل مدينة مرو التاريخية

فيما الاهالي ينتفضون ضد النصرة.. كيف كان رد الجيش على خروقات الارهابيين في درعا؟

القضاء الفرنسي: معلومات من رجال النظام السابق أوقعت ساركوزي

بالفيديو.. الفلسطينيون يقابلون الاعتقالات الاسرائيلية بالاعتصام

وفد برلماني اوروبي يزور النقب لتقصي سياسة الهدم

صحيفة بريطانية: مرسي قد يموت داخل السجن إذا لم يتم توفير رعاية طبية عاجلة له

أكثر من 7 ملايين سائح صيني يزورون اليابان

160 دولة تنتظر من بريطانيا تقديم أدلة واضحة بشأن قضية سكريبال

السفير اللبناني: الانتصارات العراقیة جاءت بالتلاحم وفرض الوحدة ورفض التقسيم

الأکثر مشاهدة