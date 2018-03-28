الخارجية الأمريكية تشبه روسيا بوحش من أعماق البحار!

العالم - الاميركيتان

ظهرت هذه المقارنة في الإحاطة الصحفية الدورية للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت حين سألها الصحفي مات لي من "AP"، عما إذا كانت الانتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر ستكون أكثر أمنا بعد طرد 60 دبلوماسيا روسيا.

نويرت أجابت قائلة: "نحن لا نستطيع أن نقول أن نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة ستكون في مأمن، روسيا لديها أيد طويلة، والكثير من المخالب. نحن نعتقد أنها ستواصل إظهار اهتمامها بانتخاباتنا، وكذلك بالانتخابات في البلدان الأخرى".

العالم - الاميركيتان

وحين استفسر الصحفي مندهشا بشأن "الأيدي والمخالب"، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ما عنته مضيفة أنها تريد القول إن روسيا "وحش من أعماق البحار".

بعد ساعات ظهر على حساب السفارة الروسية في "تويتر" اقتباس من تصريح نويرت أرفق بملصق لألمانيا النازية مناهض للبلاشفة ثلاثينيات القرن الماضي، يصور عنكبوتا أحمر بخوذة جندي من الجيش الأحمر، يعتلي الكرة الأرضية مع توقيعين هما "البلشفية" و"المعرض الكبير المناهض للبلاشفة".

المصدر: نوفوستي