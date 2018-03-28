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مركز بحري سوري في روسيا

مركز بحري سوري في روسيا
الأربعاء ٢٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

اقترحت الحكومة السورية إنشاء مركز بحري تجاري في شبه جزيرة القرم الروسية.

العالم - سوريا 

وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة السوري، عماد خميس، مع وفد اقتصادي روسي يضم ممثلين عن جمعية "روسيا للأعمال" واللجنة المنظمة لمؤتمر "يالطا" الدولي، الثلاثاء 27 آذار، في دمشق.

وخلال الاجتماع تقدم رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية بمقترح رسمي لإنشاء مركز نقل سوري في شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، والتي تعتبر أقرب نقطة بحرية روسية إلى سوريا.

من جانبه، قال رئيس منظمة "روسيا للأعمال"، أندريه نازاروف، لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن المركز البحري السوري من شأنه تخفيف التكاليف على روسيا، التي تستورد البضائع من تركيا وإسرائيل بتكاليف مرتفعة، مشيرًا إلى أن البضائع السورية "أرخص وأحيانًا أكثر جدوى".

ويأتي ذلك في إطار اتفاقيات اقتصادية بين موسكو ودمشق لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح الباب لجذب الاستثمارات، إذ حصلت موسكو على ميزات اقتصادية طويلة الأمد, فيما تهدف سوريا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية من علاقة "الصداقة" التي تجمعها بروسيا.

وبحسب المقترح السوري، فإن المركز البحري في شبه الجزيرة من شأنه زيادة عدد السفن التجارية السورية والروسية التي تنفذ رحلات طويلة بين البلدين، إذ إن عددها الحالي غير كافٍ لتلبية احتياجات التعاون التجاري الثنائي، وفق ما قال نازاروف.

وكانت موسكو أعلنت، في كانون الأول الماضي، عن توقيع اتفاقية مع سوريا، لتوسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، لتشمل دخول السفن الروسية إلى المياه الإقليمية والموانئ السورية، بما يدعم العلاقات التجارية بين البلدين.

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