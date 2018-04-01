بالفيديو...روسيا تستدعي سفراء عدة دول غربية لإخطارهم بإجراءاتها الجوابية

العالم - خاص بالعالم

واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفراء بريطانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والسويد واستراليا وبولندا والتشيك وأوكرانيا وبلجيكا وكرواتيا وأبلغتهم بإجراءاتها الجوابية ضد بلادهم كما سلمتهم رسائل تندد بسياساتهم غير الودية حسب الخارجية الروسية.

وكان النصيب الأكبر من الإجراءات الروسية لبريطانيا حيث تم ابلاغ سفيرها لوري بريستو بضرورة تقليص عدد العاملين في السفارة البريطانية وقنصلياتها على الأراضي الروسية إلى نفس عدد الدبلوماسيين الروس العاملين في بريطانيا، كما عبرت الخارجية الروسية له عن احتجاجها على تصرفات لندن الاستفزازية، والتي حثت على طرد دبلوماسيين روس من عدد من الدول.

هولندا أيضا شملتها الاجراءات فتم طرد اثنين من الديبلوماسيين العاملين في سفارتها لدى موسكو، ويأتي هذا غداة اعلان موسكو طرد ستين دبلوماسيا أمريكيا من روسيا وإغلاق القنصلية الاميركية في مدينة سان بطرسبرغ، كما توعدت بأنها ستطرد عشرات الديبلوماسيين الاخرين من دول أخرى.

وقال لافروف "بالنسبة للدول الغربية الأخرى فإن كل شيء سيكون أيضا متماثلا من حيث عدد الأشخاص من بعثاتها الدبلوماسية الذين سيغادرون روسيا".

الخارجية الأميركية عبرت عن امتعاضها من الإجراءات الروسية الأخيرة مؤكدة احتفاظها بحق الرد.

اما المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية / هيذر ناورت فقالت "يتضح من القائمة المقدمة لنا أن الاتحاد الروسي غير مهتم بالحوار حول القضايا التي تهم بلدينا، إن بلادي تحتفظ بالحق في الرد".

وسارع الكرملين بالرد على الخارجية الأميركية عن طريق المتحدث الرسيم باسمه ديمتري بيسكوف والذي قال بلاده ليست من بادر إلى شن حرب دبلوماسية وليست من دفع إلى تبادل عقوبات او تبادل طرد دبلوماسيين، بل هي اضطرت لاتخاذ اجراءات انتقامية ردا على أعمال غير ودية وغير مشروعة، كما أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين ما يزال يحبذ إصلاح العلاقات مع الدول الأخرى رغم قرار طرد عشرات الدبلوماسيين الغربيين.