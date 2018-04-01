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زيارة سرية لولي العهد السعودي إلى قاعدة عسكرية.. ما الهدف منها؟

زيارة سرية لولي العهد السعودي إلى قاعدة عسكرية.. ما الهدف منها؟
السبت ٣١ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

زيارة سرية للغاية وإجراءات أمنية مشددة.. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية أمريكية، حول بعض من الكواليس المتعلقة ببرنامج زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

العالم - السعودية

ونشرت صحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية تقريرا كشفت فيه عما أسمته "زيارة سرية للغاية محاطة بإجراءات أمنية مشددة".

وأوضحت الصحيفة أن محمد بن سلمان يقوم بزيارة "سرية" إلى سياتل يومي الجمعة والسبت، من دون أن تعلن السلطات الأمريكية عن تلك الزيارة ولا حتى جدول زيارته أو خططه داخل المدينة.

وقالت الصحيفة: إن مسودة برنامج الرحلة المسبق، الذي اطلعت عليه "سياتل تايمز" يتضمن يوم الجمعة اجتماعات مع المديرين التنفيذين في "أمازون" و"مايكروسوفت" ووزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس.

وأوضحت أنه لم يتم الكشف عن مكان الإقامة "السري" لولي العهد السعودي في سياتل، حتى وصول طائرته الملكية الخاصة.

ولكن الصحيفة قالت إنها علمت في وقت لاحق مقر إقامة ولي العهد، وأشارت إلى أنه فندق "فيرمونت أولمبيك" في وسط المدينة، خاصة وأن موكبه حين يخرج يكون محاطا بتأمين شديد، كما أن مدخل وبهو الفندق يحتشد بهما رجال الأمن السعوديين والأمريكيين.

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