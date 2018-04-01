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نظام GPS يورط سائق أوبر في السير على السلالم

السبت ٣١ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

تعرضت سيارة تابعة لشركة أوبر لخدمات النقل الذكية لإحراج جديد عندما أفسد سائق سيارة تابعة للشركة الكثير من الوقت عبر الاتجاه بالخطأ نحو درج المشاة وخرج عن الطريق أثناء توصيله ركابا في ولاية سان فرانسيسكو الأميركية، فبدلا من الاتجاه إلى المخرج في الشارع، أخذ السائق طريق السلالم او الدرج وأول ما قام به سائق سيارة أوبر هو توجيه اللوم لنظام الملاحة جي بي اس الذي جعله يقود السيارة أعلى درج المشاة.

العالم - خاص بالعالم 

في الجانب الآخر أكدت شركة أوبر عدم وجود إصابات للركاب والسائق، وأشارت إلى أنها ستعالج الموقف وتحقق فيما إذا كان نظام الملاحة بالفعل هو المتسبب في الحادث.

ويضاف هذا الحادث الطريف الى اخر ماساوي دفع الشركة لايقاف اختباراتها للسيارات ذاتية القيادة بعد تعرض إحدى سياراتها لحادث مما أسفر عن مقتل امرأة في ولاية أريزونا الأمريكية..

وقالت انجي كوهلي مراسلة تلفزيونية بان "هناك نواحي عدة ينبغي النظر فيها منها ان الكاميرات لم تمسح المنطقة من جانب الى اخر وايضا حول السائق الذي كان ينظر الى الاسفل؟

وامام هذه الحوادث تحركت منظمات مدنية لجهة دعوات تطبيق قوانين صارمة على السيارات ذاتية القيادة، كما دعت إلى سحب السيارات ذاتية القيادة من الطرقات واصفة الحادث بالمأساة 


وبنظرة عامة على آلية عمل تلك السيارات ،فإنه يتم الانتقال من القيادة التقليدية إلى القيادة الذاتية بمجرد الضغط على زر الدخول المثبت في الداخل، وتحدد شاشة أقرب مركبات إلى السيارة باللونين الأحمر والأخضر لتعطي المسافة . وتوجد نحو عشرين كاميرا وجهاز رادار وليزر في أعلى السيارة وحولها لتوجيهها، لكن باحثين يحذرون من زيادة عدد الحوادث ،بينما تتسابق كبريات شركات السيارات في العالم على غزو الاسواق بتلك التقنيات التي يبدو انها لا تزال عرضة للجدل ..

 

 

 

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